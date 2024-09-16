Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл лидеру «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) — тульскому «Арсеналу». Матч 10 тура прошел на стадионе «Арсенал» в Туле и завершился со счетом 0:1. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».
В первом тайме команды создали лишь пару опасных моментов. Единственный удар в створ был у тульского «Арсенала». Во второй половине на 61-й минуте хозяева открыли счет. С левого фланга прострел замкнул форвард ФК «Арсенал» Малик Одейинка. Натиск «Шмелей» в оставшиеся минуты не принес им результата. Тульские футболисты удержали счет.
После 10 тура «Урал» находится на втором месте в чемпионате с 18 очками. «Арсенал» оторвался на четыре балла — 22 очка и закрепился на первой строчке. В прошлом туре «Урал» вырвал домашнюю ничью с «Ротором» из Волгограда.
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