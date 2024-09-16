ФК «Урал» проиграл «Арсеналу» в борьбе за лидерство в Первой лиге. Видео

ФК «Урал» проиграл тульскому «Арсеналу» в гостях
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ФК «Урал» – ФК ЦСКА. Екатеринбург, цска, фк урал
«Урал» не смог отыграться за оставшееся время (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл лидеру «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) — тульскому «Арсеналу». Матч 10 тура прошел на стадионе «Арсенал» в Туле и завершился со счетом 0:1. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».

В первом тайме команды создали лишь пару опасных моментов. Единственный удар в створ был у тульского «Арсенала». Во второй половине на 61-й минуте хозяева открыли счет. С левого фланга прострел замкнул форвард ФК «Арсенал» Малик Одейинка. Натиск «Шмелей» в оставшиеся минуты не принес им результата. Тульские футболисты удержали счет.

После 10 тура «Урал» находится на втором месте в чемпионате с 18 очками. «Арсенал» оторвался на четыре балла — 22 очка и закрепился на первой строчке. В прошлом туре «Урал» вырвал домашнюю ничью с «Ротором» из Волгограда.

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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл лидеру «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) — тульскому «Арсеналу». Матч 10 тура прошел на стадионе «Арсенал» в Туле и завершился со счетом 0:1. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ». В первом тайме команды создали лишь пару опасных моментов. Единственный удар в створ был у тульского «Арсенала». Во второй половине на 61-й минуте хозяева открыли счет. С левого фланга прострел замкнул форвард ФК «Арсенал» Малик Одейинка. Натиск «Шмелей» в оставшиеся минуты не принес им результата. Тульские футболисты удержали счет. После 10 тура «Урал» находится на втором месте в чемпионате с 18 очками. «Арсенал» оторвался на четыре балла — 22 очка и закрепился на первой строчке. В прошлом туре «Урал» вырвал домашнюю ничью с «Ротором» из Волгограда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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