16 сентября 2024

В Госдуме объяснили увеличение Путиным численности ВС РФ

Депутат Колесник: увеличение численности ВС России связано с растущими вызовами
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган, армия, призывники, новобранцы, призыв в армию
Действовавшая ранее численность соответствовала норме «мирного времени», заявил Колесников Фото:

Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны в ответ на растущие вызовы. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, член комитета по обороне.

«Численность ВС России была увеличена для того, чтобы у нас была современная контрактная армия, исходя из опыта проведения специальной военной операции на Украине и операций в Сирии, а также военных операций российского флота», — заявил Колесник. По его словам, действовавшая ранее численность соответствовала норме «мирного времени».

Ранее Путин подписал указ об увеличении штата ВС России до 2 389 130 человек. Уточнялось, что 1,5 миллиона составят военнослужащие. В частности, депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев считает, что данное решение было необходимо для создания новых частей СВО. По словам военкора Александра Коца, эти изменения не приведут к мобилизации.

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Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны в ответ на растущие вызовы. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, член комитета по обороне. «Численность ВС России была увеличена для того, чтобы у нас была современная контрактная армия, исходя из опыта проведения специальной военной операции на Украине и операций в Сирии, а также военных операций российского флота», — заявил Колесник. По его словам, действовавшая ранее численность соответствовала норме «мирного времени». Ранее Путин подписал указ об увеличении штата ВС России до 2 389 130 человек. Уточнялось, что 1,5 миллиона составят военнослужащие. В частности, депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев считает, что данное решение было необходимо для создания новых частей СВО. По словам военкора Александра Коца, эти изменения не приведут к мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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