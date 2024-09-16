В Госдуме объяснили увеличение Путиным численности ВС РФ

Депутат Колесник: увеличение численности ВС России связано с растущими вызовами

16 сентября 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Действовавшая ранее численность соответствовала норме «мирного времени», заявил Колесников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны в ответ на растущие вызовы. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, член комитета по обороне. «Численность ВС России была увеличена для того, чтобы у нас была современная контрактная армия, исходя из опыта проведения специальной военной операции на Украине и операций в Сирии, а также военных операций российского флота», — заявил Колесник. По его словам, действовавшая ранее численность соответствовала норме «мирного времени». Ранее Путин подписал указ об увеличении штата ВС России до 2 389 130 человек. Уточнялось, что 1,5 миллиона составят военнослужащие. В частности, депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев считает, что данное решение было необходимо для создания новых частей СВО. По словам военкора Александра Коца, эти изменения не приведут к мобилизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны в ответ на растущие вызовы. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, член комитета по обороне. «Численность ВС России была увеличена для того, чтобы у нас была современная контрактная армия, исходя из опыта проведения специальной военной операции на Украине и операций в Сирии, а также военных операций российского флота», — заявил Колесник. По его словам, действовавшая ранее численность соответствовала норме «мирного времени». Ранее Путин подписал указ об увеличении штата ВС России до 2 389 130 человек. Уточнялось, что 1,5 миллиона составят военнослужащие. В частности, депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев считает, что данное решение было необходимо для создания новых частей СВО. По словам военкора Александра Коца, эти изменения не приведут к мобилизации.