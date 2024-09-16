В Тюмени подешевели билеты в Сочи

Билеты в Сочи подешевели больше, чем на тысячу рублей
Из Тюмени можно улететь в Сочи за 3 180 рублей. Такая минимальная цена за перелет указана на одном из онлайн-сервисов продажи билетов. При этом в начале сентября минимальная цена за билет составляла 4 221 рубль.
«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 27 сентября. Стоимость билета: 3 180 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Максимальная стоимость билетов в этом месяце составляет 6 018 рублей.
В начале сентября самый дешевый билет стоил 4 221 рубль. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.
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