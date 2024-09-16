16 сентября 2024

В Тюмени подешевели билеты в Сочи

В Тюмени цена билетов до Сочи опустилась до трех тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты в Сочи подешевели больше, чем на тысячу рублей
Билеты в Сочи подешевели больше, чем на тысячу рублей Фото:

Из Тюмени можно улететь в Сочи за 3 180 рублей. Такая минимальная цена за перелет указана на одном из онлайн-сервисов продажи билетов. При этом в начале сентября минимальная цена за билет составляла 4 221 рубль.

«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 27 сентября. Стоимость билета: 3 180 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Максимальная стоимость билетов в этом месяце составляет 6 018 рублей.

В начале сентября самый дешевый билет стоил 4 221 рубль. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.

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Из Тюмени можно улететь в Сочи за 3 180 рублей. Такая минимальная цена за перелет указана на одном из онлайн-сервисов продажи билетов. При этом в начале сентября минимальная цена за билет составляла 4 221 рубль. «Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 27 сентября. Стоимость билета: 3 180 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Максимальная стоимость билетов в этом месяце составляет 6 018 рублей. В начале сентября самый дешевый билет стоил 4 221 рубль. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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