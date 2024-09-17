В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен военный комиссар Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Цибух, который ездит по городу с пистолетом и деньгами в руках. По сообщениям местных СМИ, надзорные и силовые органы начали проверку его действий, однако сам Цибух отрицает факт проведения проверки.
«Я ничего не знаю о проверке. От меня не требовали объяснений», — сказал Олег Цибух 66.ru. Цибух заявил, что уволился из армии в октябре 2022 года и с тех пор работал учителем ОБЖ в образовательном центре «Аксиома» до конца марта 2024 года. В период, когда было снято видео, он получил военную субсидию от Минобороны РФ, на которую ждал семь лет.
«В декабре я снял в банке значительную сумму и поехал с другом выбирать квартиру. Был на эмоциях и снял видео для себя», — отметил он. Военком предполагает, что видео могли распространить его недоброжелатели.
Редакция URA.RU направила официальный запрос в Военный комиссариат Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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