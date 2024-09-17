Свердловский военком разъезжал по городу с пистолетом и сумкой денег. Видео

Военный комиссар Каменска-Уральского разъезжал по городу с пистолетом и деньгами

17 сентября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Военком Олег Цибух засветился в соцсети с оружием и деньгами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен военный комиссар Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Цибух, который ездит по городу с пистолетом и деньгами в руках. По сообщениям местных СМИ, надзорные и силовые органы начали проверку его действий, однако сам Цибух отрицает факт проведения проверки. «Я ничего не знаю о проверке. От меня не требовали объяснений», — сказал Олег Цибух 66.ru. Цибух заявил, что уволился из армии в октябре 2022 года и с тех пор работал учителем ОБЖ в образовательном центре «Аксиома» до конца марта 2024 года. В период, когда было снято видео, он получил военную субсидию от Минобороны РФ, на которую ждал семь лет. «В декабре я снял в банке значительную сумму и поехал с другом выбирать квартиру. Был на эмоциях и снял видео для себя», — отметил он. Военком предполагает, что видео могли распространить его недоброжелатели. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Военный комиссариат Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен военный комиссар Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Цибух, который ездит по городу с пистолетом и деньгами в руках. По сообщениям местных СМИ, надзорные и силовые органы начали проверку его действий, однако сам Цибух отрицает факт проведения проверки. «Я ничего не знаю о проверке. От меня не требовали объяснений», — сказал Олег Цибух 66.ru. Цибух заявил, что уволился из армии в октябре 2022 года и с тех пор работал учителем ОБЖ в образовательном центре «Аксиома» до конца марта 2024 года. В период, когда было снято видео, он получил военную субсидию от Минобороны РФ, на которую ждал семь лет. «В декабре я снял в банке значительную сумму и поехал с другом выбирать квартиру. Был на эмоциях и снял видео для себя», — отметил он. Военком предполагает, что видео могли распространить его недоброжелатели. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Военный комиссариат Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.