Facebook* и Instagram* заблокировали личные страницы Симоньян

В двух запрещенных в России социальных сетях были заблокированы личные страницы журналистки и главреда RT Маргариты Симоньян. Об этом заявила она сама, добавив, что также там были заблокированы аккаунты RT и «Россия сегодня».
«„Фейсбук“ с „Инстаграмом“ (принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ) заблокировали аккаунты RT, „России сегодня“ и мои личные странички», — сообщила Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что указанная корпорация приняла решение заблокировать на своих платформах RT и медиагруппу «Россия сегодня». Причиной назвали попытки иностранного вмешательства. Аккаунты всех языковых редакций СМИ в запрещенных соцсетях безвозвратно удалены.
*Facebook и Instagram принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ
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