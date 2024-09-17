Facebook* и Instagram* заблокировали личные страницы Симоньян

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Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что ее личные страницы были удалены из двух запрещенных в РФ соцсетей
Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что ее личные страницы были удалены из двух запрещенных в РФ соцсетей Фото:

В двух запрещенных в России социальных сетях были заблокированы личные страницы журналистки и главреда RT Маргариты Симоньян. Об этом заявила она сама, добавив, что также там были заблокированы аккаунты RT и «Россия сегодня».

«„Фейсбук“ с „Инстаграмом“ (принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ) заблокировали аккаунты RT, „России сегодня“ и мои личные странички», — сообщила Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что указанная корпорация приняла решение заблокировать на своих платформах RT и медиагруппу «Россия сегодня». Причиной назвали попытки иностранного вмешательства. Аккаунты всех языковых редакций СМИ в запрещенных соцсетях безвозвратно удалены. 

*Facebook и Instagram принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ

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В двух запрещенных в России социальных сетях были заблокированы личные страницы журналистки и главреда RT Маргариты Симоньян. Об этом заявила она сама, добавив, что также там были заблокированы аккаунты RT и «Россия сегодня». «„Фейсбук“ с „Инстаграмом“ (принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ) заблокировали аккаунты RT, „России сегодня“ и мои личные странички», — сообщила Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что указанная корпорация приняла решение заблокировать на своих платформах RT и медиагруппу «Россия сегодня». Причиной назвали попытки иностранного вмешательства. Аккаунты всех языковых редакций СМИ в запрещенных соцсетях безвозвратно удалены.  *Facebook и Instagram принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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