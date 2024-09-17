Свердловчанка отсудила 1,5 миллиона рублей у владельца автобуса после ДТП

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Суд встал на сторону потерпевшей женщины (архивное фото) Фото:

Жительница Свердловской области, пострадавшая в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, отсудила компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей у владельца автобуса, признанного виновным в аварии. Информация об этом появилась в telegram-канале Свердловского областного суда.

«За прошедший год Валентина перенесла 5 операций, до сих пор передвигается на костылях, испытывает сильные физические боли и нравственные страдания из-за произошедшего. ПАО СК „Росгосстрах“ выплатило ей страховое возмещение по договору перевозки пассажиров в размере 1 520 300 рублей», — говорится в сообщении.

В мае 2023 года на трассе Серов-Екатеринбург произошло крупное ДТП, вызванное задымлением от лесных пожаров, в котором были задействованы несколько транспортных средств, включая пассажирский микроавтобус под управлением ИП Владимира Недосекова. В результате аварии водитель автобуса скончался на месте, а Валентина С. получила тяжелые травмы и была госпитализирована с множественными повреждениями.

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Жительница Свердловской области, пострадавшая в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, отсудила компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей у владельца автобуса, признанного виновным в аварии. Информация об этом появилась в telegram-канале Свердловского областного суда. «За прошедший год Валентина перенесла 5 операций, до сих пор передвигается на костылях, испытывает сильные физические боли и нравственные страдания из-за произошедшего. ПАО СК „Росгосстрах“ выплатило ей страховое возмещение по договору перевозки пассажиров в размере 1 520 300 рублей», — говорится в сообщении. В мае 2023 года на трассе Серов-Екатеринбург произошло крупное ДТП, вызванное задымлением от лесных пожаров, в котором были задействованы несколько транспортных средств, включая пассажирский микроавтобус под управлением ИП Владимира Недосекова. В результате аварии водитель автобуса скончался на месте, а Валентина С. получила тяжелые травмы и была госпитализирована с множественными повреждениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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