Свердловчанка отсудила 1,5 миллиона рублей у владельца автобуса после ДТП

17 сентября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону потерпевшей женщины (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Свердловской области, пострадавшая в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, отсудила компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей у владельца автобуса, признанного виновным в аварии. Информация об этом появилась в telegram-канале Свердловского областного суда. «За прошедший год Валентина перенесла 5 операций, до сих пор передвигается на костылях, испытывает сильные физические боли и нравственные страдания из-за произошедшего. ПАО СК „Росгосстрах“ выплатило ей страховое возмещение по договору перевозки пассажиров в размере 1 520 300 рублей», — говорится в сообщении. В мае 2023 года на трассе Серов-Екатеринбург произошло крупное ДТП, вызванное задымлением от лесных пожаров, в котором были задействованы несколько транспортных средств, включая пассажирский микроавтобус под управлением ИП Владимира Недосекова. В результате аварии водитель автобуса скончался на месте, а Валентина С. получила тяжелые травмы и была госпитализирована с множественными повреждениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Свердловской области, пострадавшая в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, отсудила компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей у владельца автобуса, признанного виновным в аварии. Информация об этом появилась в telegram-канале Свердловского областного суда. «За прошедший год Валентина перенесла 5 операций, до сих пор передвигается на костылях, испытывает сильные физические боли и нравственные страдания из-за произошедшего. ПАО СК „Росгосстрах“ выплатило ей страховое возмещение по договору перевозки пассажиров в размере 1 520 300 рублей», — говорится в сообщении. В мае 2023 года на трассе Серов-Екатеринбург произошло крупное ДТП, вызванное задымлением от лесных пожаров, в котором были задействованы несколько транспортных средств, включая пассажирский микроавтобус под управлением ИП Владимира Недосекова. В результате аварии водитель автобуса скончался на месте, а Валентина С. получила тяжелые травмы и была госпитализирована с множественными повреждениями.