Глава Росрыболовства сообщил о тревожной ситуации на рынке красной икры

Росрыболовство: предложения красной икры в РФ будет меньше, цены назначит рынок
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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, красная икра
Цены на красную икру определит рынок Фото:

В 2024 году из-за низкой путины предложение красной икры на российском рынке будет ниже, чем в прошлом году. Цены на деликатес определит рынок, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будут в этом году», — сообщил Шестаков РИА Новости. По его словам, Росрыболовство предлагало ограничить экспорт лососевых и красной икры, но идею не поддержали.

На 10 сентября, вылов лососей составил 215,4 тысячи тон. В 2023 году вылов достиг 609 тысяч тонн, что стало рекордом с 2018 года.

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В 2024 году из-за низкой путины предложение красной икры на российском рынке будет ниже, чем в прошлом году. Цены на деликатес определит рынок, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. «Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будут в этом году», — сообщил Шестаков РИА Новости. По его словам, Росрыболовство предлагало ограничить экспорт лососевых и красной икры, но идею не поддержали. На 10 сентября, вылов лососей составил 215,4 тысячи тон. В 2023 году вылов достиг 609 тысяч тонн, что стало рекордом с 2018 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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