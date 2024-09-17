Глава Росрыболовства сообщил о тревожной ситуации на рынке красной икры

Цены на красную икру определит рынок
В 2024 году из-за низкой путины предложение красной икры на российском рынке будет ниже, чем в прошлом году. Цены на деликатес определит рынок, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будут в этом году», — сообщил Шестаков РИА Новости. По его словам, Росрыболовство предлагало ограничить экспорт лососевых и красной икры, но идею не поддержали.
На 10 сентября, вылов лососей составил 215,4 тысячи тон. В 2023 году вылов достиг 609 тысяч тонн, что стало рекордом с 2018 года.
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