Глава Росрыболовства сообщил о тревожной ситуации на рынке красной икры

Росрыболовство: предложения красной икры в РФ будет меньше, цены назначит рынок

Цены на красную икру определит рынок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2024 году из-за низкой путины предложение красной икры на российском рынке будет ниже, чем в прошлом году. Цены на деликатес определит рынок, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будут в этом году», — сообщил Шестаков РИА Новости. По его словам, Росрыболовство предлагало ограничить экспорт лососевых и красной икры, но идею не поддержали.

На 10 сентября, вылов лососей составил 215,4 тысячи тон. В 2023 году вылов достиг 609 тысяч тонн, что стало рекордом с 2018 года.