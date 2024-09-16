Жители ЯНАО вошли в число самых практичных покупателей

Жители ЯНАО активно копят и тратят кешбек по картам (архивное фото)
Ямальцы вошли в число самых активных покупателей, использующих кешбек для оплаты продуктов. Об этом рассказали в сервисе «Пакет» от X5 Group.
«ЯНАО стал третьим из числа самых практичных регионов РФ с 16,9 миллионами накопленного кешбека. Также округ стал лидером по самому высокому среднему кешбеку за покупку, который составил 477 баллов», — отметили в сервисе.
Ямал в тройке лидеров в России по списанному кешбеку. За летние месяцы северяне списали 20,8 млн баллов, уступив только Тверской и Мурманской области.
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