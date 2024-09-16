16 сентября 2024

Жители ЯНАО вошли в число самых практичных покупателей

Ямал вошел в число лидеров по накоплению и тратам кешбека
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО активно копят и тратят кешбек по картам (архивное фото)
Жители ЯНАО активно копят и тратят кешбек по картам (архивное фото) Фото:

Ямальцы вошли в число самых активных покупателей, использующих кешбек для оплаты продуктов. Об этом рассказали в сервисе «Пакет» от X5 Group.

«ЯНАО стал третьим из числа самых практичных регионов РФ с 16,9 миллионами накопленного кешбека. Также округ стал лидером по самому высокому среднему кешбеку за покупку, который составил 477 баллов», — отметили в сервисе.

Ямал в тройке лидеров в России по списанному кешбеку. За летние месяцы северяне списали 20,8 млн баллов, уступив только Тверской и Мурманской области.

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Ямальцы вошли в число самых активных покупателей, использующих кешбек для оплаты продуктов. Об этом рассказали в сервисе «Пакет» от X5 Group. «ЯНАО стал третьим из числа самых практичных регионов РФ с 16,9 миллионами накопленного кешбека. Также округ стал лидером по самому высокому среднему кешбеку за покупку, который составил 477 баллов», — отметили в сервисе. Ямал в тройке лидеров в России по списанному кешбеку. За летние месяцы северяне списали 20,8 млн баллов, уступив только Тверской и Мурманской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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