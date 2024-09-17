Успех ЛДПР, обыск у перевозчика и недоплата за переработку: главные события Кургана за 17 сентября

В Кургане партия ЛДПР показала успех, к любимому перевозчику мэрии Кирпищикову нагрянули силовики, а модель из региона Иванов показался на страницах модных мировых изданий. О том, что произошло в Курганской области за 17 сентября, в дайджесте информационного агентства URA.RU.
ЛДПР заняла второе место на выборах в гордуму Кургана
ЛДПР достигла значительного успеха на выборах в городскую думу Кургана, заняв второе место. По словам руководителя регионального отделения партии Юрия Ярушина, успех стал возможен благодаря открытию первичных отделений ЛДПР.
Гидрологическая обстановка в Курганской области под контролем
Несмотря на обильные осадки, гидрологическая ситуация в Курганской области остается стабильной. Уровень воды в реках поднялся, но не представляет угрозы для населения.
Ветеран СВО из Кургана награжден медалью «За отвагу»
Геннадий Гагаркин, ветеран СВО из Кургана, получил медаль за демонстрацию отваги и получение тяжелого ранения в боевых действиях. Награду ему вручил военком Айрат Зарипов.
Проверка у главного перевозчика Кургана
Сотрудники силовых и налоговых органов прибыли для проверки в офис Алексея Кирпищикова, главного перевозчика Кургана. Об этом стало известно благодаря очевидцу, который предоставил видеозапись и информацию.
«Максим» сохраняет свое представительство в думе города
Максим Белоногов, основатель сервиса заказа такси «Максим», обеспечил присутствие своей компании в городской думе. Бренд-менеджер ООО «Продвижение» Дмитрий Белозеров заменил ушедшего на пенсию топ-менеджера Алексея Маркина.
Уроженец Курганской области снялся для Vogue Turkey и L'Officiel Turkey
Евгений Иванов, модель из Шумихи Курганской области, украсил страницы модных изданий Vogue Turkey и L'Officiel Turkey. Фотографии со съемок он опубликовал в социальных сетях.
Полицейскому из Шадринска не выплатили за переработку
Сотруднику шадринского отдела полиции (Курганская область) не заплатили за переработку при выходе на пенсию. Мужчина попытался получить деньги за отработанные сверх норматива 190 часов, но ему было отказано.
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