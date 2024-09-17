17 сентября 2024

Суд арестовал пентхаус жены главы предприятия по производству вакцин от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Организации предпринимателя производили лекарства от коронавируса
Организации предпринимателя производили лекарства от коронавируса Фото:

В Москве был наложен арест на пентхаус, принадлежащий супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, обвиняемого в попытке получить взятку. Соответствующая информация содержится в судебных документах, доступных РИА Новости.

«Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус на западе столицы. [Он] принадлежит супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского», — передает агентство.

По данным судебного постановления, которое есть у РИА Новости, арест распространяется на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса. Пентхаус, расположенный на 41-м этаже, имеет площадь в 168,70 кв. м и оценивается стартовой ценой от 80 миллионов рублей. Вторая квартира, также арестованная, занимает 61 кв. м и оценивается в 40 миллионов рублей.

Евгений Маковский был задержан в декабре прошлого года и с тех пор находится под стражей. Следствие утверждает, что он пытался получить взятку в размере 20 миллионов рублей за продление договора на поставку вакцины «Конвасэл». Обвинение предъявлено по статьям о покушении на получение взятки, что может повлечь за собой серьезное наказание, включая лишение свободы на срок до 15 лет или штраф до стократного размера суммы взятки.

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В Москве был наложен арест на пентхаус, принадлежащий супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, обвиняемого в попытке получить взятку. Соответствующая информация содержится в судебных документах, доступных РИА Новости. «Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус на западе столицы. [Он] принадлежит супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского», — передает агентство. По данным судебного постановления, которое есть у РИА Новости, арест распространяется на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса. Пентхаус, расположенный на 41-м этаже, имеет площадь в 168,70 кв. м и оценивается стартовой ценой от 80 миллионов рублей. Вторая квартира, также арестованная, занимает 61 кв. м и оценивается в 40 миллионов рублей. Евгений Маковский был задержан в декабре прошлого года и с тех пор находится под стражей. Следствие утверждает, что он пытался получить взятку в размере 20 миллионов рублей за продление договора на поставку вакцины «Конвасэл». Обвинение предъявлено по статьям о покушении на получение взятки, что может повлечь за собой серьезное наказание, включая лишение свободы на срок до 15 лет или штраф до стократного размера суммы взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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