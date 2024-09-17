Суд арестовал пентхаус жены главы предприятия по производству вакцин от COVID-19

В Москве был наложен арест на пентхаус, принадлежащий супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, обвиняемого в попытке получить взятку. Соответствующая информация содержится в судебных документах, доступных РИА Новости.
«Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус на западе столицы. [Он] принадлежит супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского», — передает агентство.
По данным судебного постановления, которое есть у РИА Новости, арест распространяется на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса. Пентхаус, расположенный на 41-м этаже, имеет площадь в 168,70 кв. м и оценивается стартовой ценой от 80 миллионов рублей. Вторая квартира, также арестованная, занимает 61 кв. м и оценивается в 40 миллионов рублей.
Евгений Маковский был задержан в декабре прошлого года и с тех пор находится под стражей. Следствие утверждает, что он пытался получить взятку в размере 20 миллионов рублей за продление договора на поставку вакцины «Конвасэл». Обвинение предъявлено по статьям о покушении на получение взятки, что может повлечь за собой серьезное наказание, включая лишение свободы на срок до 15 лет или штраф до стократного размера суммы взятки.
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