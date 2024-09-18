В Кремле не знают об организации США и Киевом второго фронта против РФ

В Кремле не видели сообщений о том, что США совместно с Украиной начали подготовку террористов в Сирии для организации второго фронта против России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не видел. Здесь я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков отвечая на вопрос URA.RU.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы в сотрудничестве с США занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ). Они готовятся к использованию новейших технологий производства БПЛА для открытия нового фронта против России, отмечал источник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.