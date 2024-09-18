В Кремле не знают об организации США и Киевом второго фронта против РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе про организацию США и Украины второго фронта против РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе про организацию США и Украины второго фронта против РФ Фото:

В Кремле не видели сообщений о том, что США совместно с Украиной начали подготовку террористов в Сирии для организации второго фронта против России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Я не видел. Здесь я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков отвечая на вопрос URA.RU.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы в сотрудничестве с США занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ). Они готовятся к использованию новейших технологий производства БПЛА для открытия нового фронта против России, отмечал источник.

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В Кремле не видели сообщений о том, что США совместно с Украиной начали подготовку террористов в Сирии для организации второго фронта против России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  «Я не видел. Здесь я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков отвечая на вопрос URA.RU. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы в сотрудничестве с США занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ). Они готовятся к использованию новейших технологий производства БПЛА для открытия нового фронта против России, отмечал источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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