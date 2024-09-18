Участник программы «Время героев» назначен замначальника департамента «РЖД»

18 сентября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Сайбель на новой должности будет работать со специальными вопросам ОАО «РЖД» и оказывать поддержку некоторым категориям участников СВО Фото: vk.com / Время Героев Новым замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» назначен Владимир Сайбель, который является участником программы «Время героев». Сайбель отметил, что в его новые обязанности будет входить поддержка военных на СВО из числа железнодорожников, а также их семей. Об этом сообщает telegram-канал «Время героев». «Участник программы „Время героев“ Владимир Сайбель назначен заместителем начальника департамента социального развития ОАО „РЖД“», — передает telegram-канал программы. До того, как он был мобилизован на СВО, мужчина занимал должность замначальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению в той же компании. Владимир Сайбель поделился своими новыми обязанностями: работа по специальным вопросам ОАО «РЖД», взаимодействие с органами власти и фондами, а также поддержка участников спецоперации из числа железнодорожников и их семей. Он отметил серьезность и масштабность своей предстоящей работы. Также Сайбель выразил уверенность в том, что знания о государственной гражданской службе и ее основах, полученные им в ходе программы «Время героев», окажутся полезными на новом посту. Владимир Сайбель родился в 1982 году в Улан-Уде. Он является выпускником Новосибирского военного института и Байкальского государственного университета экономики и права. Владимир работал на различных должностях в ОАО «РЖД» с 2008 по 2022 год. Во время СВО он был тяжело ранен. Его также наградили орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» назначен Владимир Сайбель, который является участником программы «Время героев». Сайбель отметил, что в его новые обязанности будет входить поддержка военных на СВО из числа железнодорожников, а также их семей. Об этом сообщает telegram-канал «Время героев». «Участник программы „Время героев“ Владимир Сайбель назначен заместителем начальника департамента социального развития ОАО „РЖД“», — передает telegram-канал программы. До того, как он был мобилизован на СВО, мужчина занимал должность замначальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению в той же компании. Владимир Сайбель поделился своими новыми обязанностями: работа по специальным вопросам ОАО «РЖД», взаимодействие с органами власти и фондами, а также поддержка участников спецоперации из числа железнодорожников и их семей. Он отметил серьезность и масштабность своей предстоящей работы. Также Сайбель выразил уверенность в том, что знания о государственной гражданской службе и ее основах, полученные им в ходе программы «Время героев», окажутся полезными на новом посту. Владимир Сайбель родился в 1982 году в Улан-Уде. Он является выпускником Новосибирского военного института и Байкальского государственного университета экономики и права. Владимир работал на различных должностях в ОАО «РЖД» с 2008 по 2022 год. Во время СВО он был тяжело ранен. Его также наградили орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.