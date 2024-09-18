Путин: важно обеспечить комплектование ВС РФ подготовленным личным составом

18 сентября 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что в РФ подразделения армии в новых военных округах будут укомплектованы подготовленным личным составом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России важно обеспечить укомплектование войск подготовленным личным составом, в том числе соединения в новых военных округах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом», — заявил Путин на совещании по развитию ВС РФ в условиях СВО. Информация размещена на сайте Кремля . Российский лидер отметил, что под укомплектованием ВС РФ в том числе имеет в виду части и соединения постоянной боевой готовности, находящиеся в новых военных округах. Ранее Владимир Путин сообщил, что в числе приоритетов государственных расходов значится укрепление обороноспособности страны. Также в этот список входит социальная поддержка россиян и «интеграция регионов Донбасса и Новороссии», передает «Национальная служба новостей». Кроме того, российский президент заявил, что защита жителей приграничья — это святая обязанность ВС РФ. В свою очередь, власти регионов обязаны взять на себя ответственность за поддержку участников спецоперации, пишет ОТР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России важно обеспечить укомплектование войск подготовленным личным составом, в том числе соединения в новых военных округах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом», — заявил Путин на совещании по развитию ВС РФ в условиях СВО. Информация размещена на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что под укомплектованием ВС РФ в том числе имеет в виду части и соединения постоянной боевой готовности, находящиеся в новых военных округах. Ранее Владимир Путин сообщил, что в числе приоритетов государственных расходов значится укрепление обороноспособности страны. Также в этот список входит социальная поддержка россиян и «интеграция регионов Донбасса и Новороссии», передает «Национальная служба новостей». Кроме того, российский президент заявил, что защита жителей приграничья — это святая обязанность ВС РФ. В свою очередь, власти регионов обязаны взять на себя ответственность за поддержку участников спецоперации, пишет ОТР.