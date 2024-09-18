Стало известно, кем был погибший в результате перестрелки у офиса WB

В результате перестрелки у офиса Wildberries в Москве погиб полицейский. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
«Одним из погибших при стрельбе в офисе Wildberries в Москве стал действующий сотрудник полиции. Это замкомандира батальона ОМОН Ахмат-1 по фамилии Алмазов», — передает газета «Известия» со ссылкой на свой источник.
Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в ГУ МВД России по Москве и Главное следственное управление СК России по Москве по теме публикации. Ответы ожидаются.
Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту стрельбы и потасовки у офиса Wildberries в Москве, где погибли и пострадали люди. На месте инцидента работали криминалисты и следователи.
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