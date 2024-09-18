18 сентября 2024

Стало известно, кем был погибший в результате перестрелки у офиса WB

«Известия»: погибший в ходе перестрелки у офиса Wildberries оказался полицейским
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе инцидента у пункта Wildberries убили полицейского
В ходе инцидента у пункта Wildberries убили полицейского Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

В результате перестрелки у офиса Wildberries в Москве погиб полицейский. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Одним из погибших при стрельбе в офисе Wildberries в Москве стал действующий сотрудник полиции. Это замкомандира батальона ОМОН Ахмат-1 по фамилии Алмазов», — передает газета «Известия» со ссылкой на свой источник.

Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в ГУ МВД России по Москве и Главное следственное управление СК России по Москве по теме публикации. Ответы ожидаются.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту стрельбы и потасовки у офиса Wildberries в Москве, где погибли и пострадали люди. На месте инцидента работали криминалисты и следователи.

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В результате перестрелки у офиса Wildberries в Москве погиб полицейский. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Одним из погибших при стрельбе в офисе Wildberries в Москве стал действующий сотрудник полиции. Это замкомандира батальона ОМОН Ахмат-1 по фамилии Алмазов», — передает газета «Известия» со ссылкой на свой источник. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в ГУ МВД России по Москве и Главное следственное управление СК России по Москве по теме публикации. Ответы ожидаются. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту стрельбы и потасовки у офиса Wildberries в Москве, где погибли и пострадали люди. На месте инцидента работали криминалисты и следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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