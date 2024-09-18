РБК: в МВД заявили об оперативных действиях в Тутаеве после сообщений о стрельбе

Сотрудники МВД и Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.
«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — сказали в управлении в беседе с РБК. Подробности проводимых действий не раскрываются.
Ранее telegram-каналы Shot и Baza сообщили о звуках стрельбы в Тутаеве и опубликовали кадры из города. По данным каналов, силовики остановили несколько машин в районе городского парка на улице Дементьева и вывели из них водителей и пассажиров. В итоге сотрудники МВД задержали от десяти до 20 человек, отмечают telegram-каналы.
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