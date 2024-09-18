18 сентября 2024

РБК: в МВД заявили об оперативных действиях в Тутаеве после сообщений о стрельбе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подробности работы спецслужб не раскрываются
Подробности работы спецслужб не раскрываются Фото:

Сотрудники МВД и Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — сказали в управлении в беседе с РБК. Подробности проводимых действий не раскрываются.

Ранее telegram-каналы Shot и Baza сообщили о звуках стрельбы в Тутаеве и опубликовали кадры из города. По данным каналов, силовики остановили несколько машин в районе городского парка на улице Дементьева и вывели из них водителей и пассажиров. В итоге сотрудники МВД задержали от десяти до 20 человек, отмечают telegram-каналы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники МВД и Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД. «Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — сказали в управлении в беседе с РБК. Подробности проводимых действий не раскрываются. Ранее telegram-каналы Shot и Baza сообщили о звуках стрельбы в Тутаеве и опубликовали кадры из города. По данным каналов, силовики остановили несколько машин в районе городского парка на улице Дементьева и вывели из них водителей и пассажиров. В итоге сотрудники МВД задержали от десяти до 20 человек, отмечают telegram-каналы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...