Правительство назвало сроки высылки иностранцев из России

Правительство России определило сроки для высылки иностранцев, которые находятся на территории страны незаконно. Власти сообщили, что необходимые нормативные акты будут подготовлены до конца текущего года. Эта информация содержится в письме вице-премьера Татьяны Голиковой, адресованном спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
«В правительстве России до конца года подготовят шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, необходимых для создания реестра контролируемых лиц и реализации режима высылки иностранцев», — передает содержание письма газета «Ведомости». Отмечается, что данный режим будет касаться нелегальных мигрантов.
Введен единый информационный ресурс миграционного учета (ЕИР РМУ) для централизованного доступа к данным о мигрантах. Это повысит эффективность контроля МВД, заключила Голикова в своем письме.
На этой неделе комитеты Госдумы начнут обсуждение пяти законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, сообщил 19 сентября Вячеслав Володин. Он отметил, что некоторые инициативы уже получили положительные заключения. Володин также подчеркнул необходимость комплексного подхода к совершенствованию миграционной политики. По данным МВД, в России насчитывается около 630 тысяч нелегальных мигрантов, передает «Национальная служба новостей».
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