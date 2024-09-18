18 сентября 2024

Правительство назвало сроки высылки иностранцев из России

Голикова: до конца года подготовят акты для введения режима высылки иностранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Режим высылки нелегальных мигрантов заработает к концу года
Режим высылки нелегальных мигрантов заработает к концу года Фото:

Правительство России определило сроки для высылки иностранцев, которые находятся на территории страны незаконно. Власти сообщили, что необходимые нормативные акты будут подготовлены до конца текущего года. Эта информация содержится в письме вице-премьера Татьяны Голиковой, адресованном спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«В правительстве России до конца года подготовят шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, необходимых для создания реестра контролируемых лиц и реализации режима высылки иностранцев», — передает содержание письма газета «Ведомости». Отмечается, что данный режим будет касаться нелегальных мигрантов.

Введен единый информационный ресурс миграционного учета (ЕИР РМУ) для централизованного доступа к данным о мигрантах. Это повысит эффективность контроля МВД, заключила Голикова в своем письме.

На этой неделе комитеты Госдумы начнут обсуждение пяти законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, сообщил 19 сентября Вячеслав Володин. Он отметил, что некоторые инициативы уже получили положительные заключения. Володин также подчеркнул необходимость комплексного подхода к совершенствованию миграционной политики. По данным МВД, в России насчитывается около 630 тысяч нелегальных мигрантов, передает «Национальная служба новостей».

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Правительство России определило сроки для высылки иностранцев, которые находятся на территории страны незаконно. Власти сообщили, что необходимые нормативные акты будут подготовлены до конца текущего года. Эта информация содержится в письме вице-премьера Татьяны Голиковой, адресованном спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «В правительстве России до конца года подготовят шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, необходимых для создания реестра контролируемых лиц и реализации режима высылки иностранцев», — передает содержание письма газета «Ведомости». Отмечается, что данный режим будет касаться нелегальных мигрантов. Введен единый информационный ресурс миграционного учета (ЕИР РМУ) для централизованного доступа к данным о мигрантах. Это повысит эффективность контроля МВД, заключила Голикова в своем письме. На этой неделе комитеты Госдумы начнут обсуждение пяти законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, сообщил 19 сентября Вячеслав Володин. Он отметил, что некоторые инициативы уже получили положительные заключения. Володин также подчеркнул необходимость комплексного подхода к совершенствованию миграционной политики. По данным МВД, в России насчитывается около 630 тысяч нелегальных мигрантов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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