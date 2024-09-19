Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о жизни в Рязанской области с кошками

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Панельная сессия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Карин Кнайсль, Игоря Додона, Кирилла Шамалова. День второй., кнайсль карин
Карин Кнайсль довольна своим бытом в Рязанской области Фото:

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о жизни в новом доме в Рязанской области. В нем она проживает с кошками и утками.

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками», — передает слова Кнайсль РИА «Новости». Она добавила, что также в ее доме живут собаки и куры.

В августе 2023 года экс-министр говорила о жизни в доме в Петрушово Рязанской области, отмечая, что ей нравится эта простая жизнь без потребности в экзотических курортах. В сентябре она планировала переезд в Санкт-Петербург для работы в Геополитической обсерватории. В марте 2024 года она подтвердила окончательный переезд в Россию, при этом отказавшись от получения российского гражданства, объяснив, что это решение нельзя принять легкомысленно.

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о жизни в новом доме в Рязанской области. В нем она проживает с кошками и утками. «Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками», — передает слова Кнайсль РИА «Новости». Она добавила, что также в ее доме живут собаки и куры. В августе 2023 года экс-министр говорила о жизни в доме в Петрушово Рязанской области, отмечая, что ей нравится эта простая жизнь без потребности в экзотических курортах. В сентябре она планировала переезд в Санкт-Петербург для работы в Геополитической обсерватории. В марте 2024 года она подтвердила окончательный переезд в Россию, при этом отказавшись от получения российского гражданства, объяснив, что это решение нельзя принять легкомысленно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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