Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о жизни в Рязанской области с кошками

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о жизни в новом доме в Рязанской области. В нем она проживает с кошками и утками.
«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками», — передает слова Кнайсль РИА «Новости». Она добавила, что также в ее доме живут собаки и куры.
В августе 2023 года экс-министр говорила о жизни в доме в Петрушово Рязанской области, отмечая, что ей нравится эта простая жизнь без потребности в экзотических курортах. В сентябре она планировала переезд в Санкт-Петербург для работы в Геополитической обсерватории. В марте 2024 года она подтвердила окончательный переезд в Россию, при этом отказавшись от получения российского гражданства, объяснив, что это решение нельзя принять легкомысленно.
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