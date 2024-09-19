Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о жизни в Рязанской области с кошками

19 сентября 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Карин Кнайсль довольна своим бытом в Рязанской области Фото: Роман Наумов © URA.RU Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о жизни в новом доме в Рязанской области. В нем она проживает с кошками и утками. «Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками», — передает слова Кнайсль РИА «Новости». Она добавила, что также в ее доме живут собаки и куры. В августе 2023 года экс-министр говорила о жизни в доме в Петрушово Рязанской области, отмечая, что ей нравится эта простая жизнь без потребности в экзотических курортах. В сентябре она планировала переезд в Санкт-Петербург для работы в Геополитической обсерватории. В марте 2024 года она подтвердила окончательный переезд в Россию, при этом отказавшись от получения российского гражданства, объяснив, что это решение нельзя принять легкомысленно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о жизни в новом доме в Рязанской области. В нем она проживает с кошками и утками. «Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками», — передает слова Кнайсль РИА «Новости». Она добавила, что также в ее доме живут собаки и куры. В августе 2023 года экс-министр говорила о жизни в доме в Петрушово Рязанской области, отмечая, что ей нравится эта простая жизнь без потребности в экзотических курортах. В сентябре она планировала переезд в Санкт-Петербург для работы в Геополитической обсерватории. В марте 2024 года она подтвердила окончательный переезд в Россию, при этом отказавшись от получения российского гражданства, объяснив, что это решение нельзя принять легкомысленно.