Президент России Владимир Путин направил в Госдуму договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве для ратификации. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества», — говорится в тексте документа. Путин отметил договоренность по углублению военного сотрудничества с Южной Осетией.
Военно-политическое сотрудничество России и Южной Осетии остается важным приоритетом для двух стран. С момента подписания первого соглашения в 2009 году сотрудничество, основанное на дружбе и взаимной помощи, создало устойчивую безопасность в регионе.
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