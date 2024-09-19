Путин нашел для России нового военного союзника

В Госдуму внесен на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Южной Осетией
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Путин внес в Госдуму документ о развитии военного сотрудничества с Южной Осетией
Путин внес в Госдуму документ о развитии военного сотрудничества с Южной Осетией Фото:

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве для ратификации. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества», — говорится в тексте документа. Путин отметил договоренность по углублению военного сотрудничества с Южной Осетией.

Военно-политическое сотрудничество России и Южной Осетии остается важным приоритетом для двух стран. С момента подписания первого соглашения в 2009 году сотрудничество, основанное на дружбе и взаимной помощи, создало устойчивую безопасность в регионе.

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Президент России Владимир Путин направил в Госдуму договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве для ратификации. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества», — говорится в тексте документа. Путин отметил договоренность по углублению военного сотрудничества с Южной Осетией. Военно-политическое сотрудничество России и Южной Осетии остается важным приоритетом для двух стран. С момента подписания первого соглашения в 2009 году сотрудничество, основанное на дружбе и взаимной помощи, создало устойчивую безопасность в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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