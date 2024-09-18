18 сентября 2024

Юрист из ХМАО выиграл миллион рублей в лотерею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин выиграл миллион рублей в лотерею
Вартовчанин выиграл миллион рублей в лотерею Фото:

Юрист из Нижневартовска выиграл в лотерею один миллион рублей. Югорчанин пока не решил, на что потратит деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Никаких не было предчувствий. Я прекрасно понимал, что выиграть даже 100 рублей, это большая удача, не говоря уже о миллионе. Какие эмоции испытывает лотерейный миллионер? В первую очередь удивление, а потом радость», — поделился югорчанин с пресс-службой.

Вартовчанин работает юристом, а свободное время любит проводить в кругу близких. Лотерейный миллионер пока не решил, на что потратит выигрыш.

Ранее URA.RU рассказывало про слесаря из ХМАО, которому также повезло в лотерее. Он выиграл пять миллионов рублей, на эти деньги югорчанин планирует закрыть ипотечный кредит.

Юрист из Нижневартовска выиграл миллион рублей в лотерею
Юрист из Нижневартовска выиграл миллион рублей в лотерею
Фото:

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Юрист из Нижневартовска выиграл в лотерею один миллион рублей. Югорчанин пока не решил, на что потратит деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Никаких не было предчувствий. Я прекрасно понимал, что выиграть даже 100 рублей, это большая удача, не говоря уже о миллионе. Какие эмоции испытывает лотерейный миллионер? В первую очередь удивление, а потом радость», — поделился югорчанин с пресс-службой. Вартовчанин работает юристом, а свободное время любит проводить в кругу близких. Лотерейный миллионер пока не решил, на что потратит выигрыш. Ранее URA.RU рассказывало про слесаря из ХМАО, которому также повезло в лотерее. Он выиграл пять миллионов рублей, на эти деньги югорчанин планирует закрыть ипотечный кредит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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