Юрист из Нижневартовска выиграл в лотерею один миллион рублей. Югорчанин пока не решил, на что потратит деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Никаких не было предчувствий. Я прекрасно понимал, что выиграть даже 100 рублей, это большая удача, не говоря уже о миллионе. Какие эмоции испытывает лотерейный миллионер? В первую очередь удивление, а потом радость», — поделился югорчанин с пресс-службой.
Вартовчанин работает юристом, а свободное время любит проводить в кругу близких. Лотерейный миллионер пока не решил, на что потратит выигрыш.
Ранее URA.RU рассказывало про слесаря из ХМАО, которому также повезло в лотерее. Он выиграл пять миллионов рублей, на эти деньги югорчанин планирует закрыть ипотечный кредит.
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