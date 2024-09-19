Все три спикера райсобраний новых челябинских муниципалитетов сохранили посты

Спикер райсобрания Пластовского района Челябинской области Арман Сакенбаев 19 сентября был единогласно избран депутатами Пластовского округа на пост председателя. Об этом Сакенбаев сообщил корреспонденту URA.RU по телефону.
Также о своем избрании сообщили председатели собраний Саткинского и Нязепетровского округов Николай Бурматов и Александр Бунаков. Таким образом, все три спикера, руководившие райсобраниями, смогли не только переизбраться в состав собраний округов, но и стать их председателями.
Собраниям депутатов новообразованных муниципальных округов предстоит принять всю нормативную документацию. По словам Сакенбаева, только на первом заседании окружного собрания депутатов было принято 27 вопросов, связанных с преобразованием.
Кроме того, депутатам предстоит избрать глав новых округов. Это нужно сделать до конца года. Предварительно состоится конкурсный отбор кандидатов. Даты выборов будут назначены на втором заседании собраний.
Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы были преобразованы в округа в нынешнем году. В связи с этим состоялись досрочные выборы собраний депутатов этих муниципалитетов. Кроме того, были упразднены городские и сельские советы, а руководители администраций городов и сел перешли на работу в администрации округов.
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