Все три спикера райсобраний новых челябинских муниципалитетов сохранили посты

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Арман Сакенбаев сохранил кресло спикера собрания после смены статуса Пластовского района
Арман Сакенбаев сохранил кресло спикера собрания после смены статуса Пластовского района Фото:

Спикер райсобрания Пластовского района Челябинской области Арман Сакенбаев 19 сентября был единогласно избран депутатами Пластовского округа на пост председателя. Об этом Сакенбаев сообщил корреспонденту URA.RU по телефону.

Также о своем избрании сообщили председатели собраний Саткинского и Нязепетровского округов Николай Бурматов и Александр Бунаков. Таким образом, все три спикера, руководившие райсобраниями, смогли не только переизбраться в состав собраний округов, но и стать их председателями.

Собраниям депутатов новообразованных муниципальных округов предстоит принять всю нормативную документацию. По словам Сакенбаева, только на первом заседании окружного собрания депутатов было принято 27 вопросов, связанных с преобразованием.

Кроме того, депутатам предстоит избрать глав новых округов. Это нужно сделать до конца года. Предварительно состоится конкурсный отбор кандидатов. Даты выборов будут назначены на втором заседании собраний.

Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы были преобразованы в округа в нынешнем году. В связи с этим состоялись досрочные выборы собраний депутатов этих муниципалитетов. Кроме того, были упразднены городские и сельские советы, а руководители администраций городов и сел перешли на работу в администрации округов.

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Спикер райсобрания Пластовского района Челябинской области Арман Сакенбаев 19 сентября был единогласно избран депутатами Пластовского округа на пост председателя. Об этом Сакенбаев сообщил корреспонденту URA.RU по телефону. Также о своем избрании сообщили председатели собраний Саткинского и Нязепетровского округов Николай Бурматов и Александр Бунаков. Таким образом, все три спикера, руководившие райсобраниями, смогли не только переизбраться в состав собраний округов, но и стать их председателями. Собраниям депутатов новообразованных муниципальных округов предстоит принять всю нормативную документацию. По словам Сакенбаева, только на первом заседании окружного собрания депутатов было принято 27 вопросов, связанных с преобразованием. Кроме того, депутатам предстоит избрать глав новых округов. Это нужно сделать до конца года. Предварительно состоится конкурсный отбор кандидатов. Даты выборов будут назначены на втором заседании собраний. Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы были преобразованы в округа в нынешнем году. В связи с этим состоялись досрочные выборы собраний депутатов этих муниципалитетов. Кроме того, были упразднены городские и сельские советы, а руководители администраций городов и сел перешли на работу в администрации округов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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