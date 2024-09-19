Владислав Бакальчук задержан после перестрелки у офиса WB

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан после перестрелки у главного офиса компании в Москве, которая произошла накануне. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на источник, приближенный к Следственному комитету.
«Силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% акций Wildberries Владислава Бакальчука», — передает РБК со ссылкой на источник. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения.
Стрельба у офиса Wildberries произошла днем 18 сентября. В результате происшествия погибли два человека. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата. Шестерым фигурантам предъявлены обвинения.
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