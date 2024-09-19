Владислав Бакальчук задержан после перестрелки у офиса WB

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Владислав Бакальчук был задержан по факту перестрелки у офиса Wildberries Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан после перестрелки у главного офиса компании в Москве, которая произошла накануне. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на источник, приближенный к Следственному комитету.

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«Силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% акций Wildberries Владислава Бакальчука», — передает РБК со ссылкой на источник. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения.

Стрельба у офиса Wildberries произошла днем 18 сентября. В результате происшествия погибли два человека. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата. Шестерым фигурантам предъявлены обвинения.

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан после перестрелки у главного офиса компании в Москве, которая произошла накануне. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на источник, приближенный к Следственному комитету. «Силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% акций Wildberries Владислава Бакальчука», — передает РБК со ссылкой на источник. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения. Стрельба у офиса Wildberries произошла днем 18 сентября. В результате происшествия погибли два человека. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата. Шестерым фигурантам предъявлены обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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