ВС РФ не дали ВСУ прорваться в Курской области на трех направлениях

19 сентября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются прорваться в глубь Курской области с трех направлений, передает Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские солдаты не дают ВСУ прорваться в глубь Курской области, сдерживая силы противника с трех направлений. Об этом рассказали в Минобороны РФ, уточнив, что за сутки Украина потеряла под Курском до 300 своих военных. «Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Там добавили, что Украина предпринимала попытки прорыва с трех направлений. Например, бои также проходили в районе пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка. За сутки потери ВСУ составили до 300 человек. До этого военкоры писали, что ВСУ в ходе очередной попытки прорваться через российских военных на курском направлении задействовали тяжелую технику, включая немецкий танк Leopard. Он был успешно уничтожен ВС РФ. Всего Киев потерял за сутки до 14 единиц техники, сообщает RT. Командир чеченского батальона «Ахмат» отмечал, что российские войска закрепились в Николаево-Дарьине и Дарьине Курской области, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты не дают ВСУ прорваться в глубь Курской области, сдерживая силы противника с трех направлений. Об этом рассказали в Минобороны РФ, уточнив, что за сутки Украина потеряла под Курском до 300 своих военных. «Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Там добавили, что Украина предпринимала попытки прорыва с трех направлений. Например, бои также проходили в районе пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка. За сутки потери ВСУ составили до 300 человек. До этого военкоры писали, что ВСУ в ходе очередной попытки прорваться через российских военных на курском направлении задействовали тяжелую технику, включая немецкий танк Leopard. Он был успешно уничтожен ВС РФ. Всего Киев потерял за сутки до 14 единиц техники, сообщает RT. Командир чеченского батальона «Ахмат» отмечал, что российские войска закрепились в Николаево-Дарьине и Дарьине Курской области, передает MK.RU.