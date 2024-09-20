Ученые выяснили, откуда на самом деле пришел коронавирус

Журнал Cell: коронавирус пошел с оптового рынка Хуанань в Ухане
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Пандемия COVID-19 началась из-за животных с китайского рынка, заявили ученые
Пандемия COVID-19 началась из-за животных с китайского рынка, заявили ученые Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 началась в рынке Хуанань в городе Ухань (Китай), где продавали мясо бамбуковых крыс, енотовидных собак, циветт и других диких животных. Об этом сообщили в международном научном журнале.

«Эпидемиологическое начало пандемии COVID-19 было прослежено на оптовом рынке морепродуктов Хуанань <...> Мы идентифицируем положительный SARS-CoV-2 [вирус, вызывающий] в ДНК-образцах представителей дикой природы с прилавков, включая такие виды, как циветты, бамбуковые крысы и енотовидные собаки, ранее идентифицированные как возможные промежуточные хозяева», — заявили в исследовании научного журнала Cell. Там отметили, что положительный тест на COVID-19 был получен также в результате анализа образцов с клеток, тележек, канализационных стоках.

Директор ФБР Кристофер Рэй ранее заявлял, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Ухане. По его словам китайское правительство препятствует установлению причин пандемии. По другим источникам, пандемия началась из-за летучей мыши в Ухане.

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Пандемия коронавируса COVID-19 началась в рынке Хуанань в городе Ухань (Китай), где продавали мясо бамбуковых крыс, енотовидных собак, циветт и других диких животных. Об этом сообщили в международном научном журнале. «Эпидемиологическое начало пандемии COVID-19 было прослежено на оптовом рынке морепродуктов Хуанань <...> Мы идентифицируем положительный SARS-CoV-2 [вирус, вызывающий] в ДНК-образцах представителей дикой природы с прилавков, включая такие виды, как циветты, бамбуковые крысы и енотовидные собаки, ранее идентифицированные как возможные промежуточные хозяева», — заявили в исследовании научного журнала Cell. Там отметили, что положительный тест на COVID-19 был получен также в результате анализа образцов с клеток, тележек, канализационных стоках. Директор ФБР Кристофер Рэй ранее заявлял, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Ухане. По его словам китайское правительство препятствует установлению причин пандемии. По другим источникам, пандемия началась из-за летучей мыши в Ухане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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