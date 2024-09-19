Фокусники, гадалки, тиндер-зона: как тюменцев посвятят в студенты

Потанцуем, погадаем, познакомим: как тюменских первокурсников посвятят в студенты
В тюменском ночном клубе на этих выходных пройдет городское посвящение первокурсников в студенты. Об этом сообщается в telegram-канале заведения, где состоится мероприятие.
«Творческий тусовочный кружок имени А. С. Пушкина представляет: „Посвящение в студенты“. Специально для вас мы позвали фокусника и гадалку, делаем тиндер-зону для знакомств и рисуем граффити на специальной фотозоне», — такой анонс публикует ночной клуб Тюмени в своем telegram-канале.
В День знаний для первокурсников выступал дуэт Rauf & Faik. Для тюменских студентов певцы спели свои популярные хиты.
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