19 сентября 2024

Фокусники, гадалки, тиндер-зона: как тюменцев посвятят в студенты

В тюменском ночном клубе пройдет посвящение первокурсников в студенты
© Служба новостей «URA.RU»
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Потанцуем, погадаем, познакомим: как тюменских первокурсников посвятят в студенты
Потанцуем, погадаем, познакомим: как тюменских первокурсников посвятят в студенты Фото:

В тюменском ночном клубе на этих выходных пройдет городское посвящение первокурсников в студенты. Об этом сообщается в telegram-канале заведения, где состоится мероприятие.

«Творческий тусовочный кружок имени А. С. Пушкина представляет: „Посвящение в студенты“. Специально для вас мы позвали фокусника и гадалку, делаем тиндер-зону для знакомств и рисуем граффити на специальной фотозоне», — такой анонс публикует ночной клуб Тюмени в своем telegram-канале.

В День знаний для первокурсников выступал дуэт Rauf & Faik. Для тюменских студентов певцы спели свои популярные хиты.

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В тюменском ночном клубе на этих выходных пройдет городское посвящение первокурсников в студенты. Об этом сообщается в telegram-канале заведения, где состоится мероприятие. «Творческий тусовочный кружок имени А. С. Пушкина представляет: „Посвящение в студенты“. Специально для вас мы позвали фокусника и гадалку, делаем тиндер-зону для знакомств и рисуем граффити на специальной фотозоне», — такой анонс публикует ночной клуб Тюмени в своем telegram-канале. В День знаний для первокурсников выступал дуэт Rauf & Faik. Для тюменских студентов певцы спели свои популярные хиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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