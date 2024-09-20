Венгрия готова отказаться от услуг Украины по транзиту российского газа

Венгрия заявляет о готовности обходиться без услуг Украины в вопросе транзита российского газа после 2025 года, благодаря наличию газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
«Благодаря „Турецкому потоку“ нам, в отличие от многих других европейских стран, совершенно не важно, прекратится ли со следующего года транзит российского газа через Украину», — заявил Сийярто на заседании 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам. Он добавил, что эта проблема не касается Венгрии, потому что был построен «Турецкий поток».
Ранее глава МИД Венгрии выразил недоумение относительно сообщений Украины о прекращении транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба», назвав их противоречивыми. Он отметил, что действия Украины по блокировке поставок нефти от российской компании «Лукойл» создают угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии.
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