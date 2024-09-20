Венгрия готова отказаться от услуг Украины по транзиту российского газа

Сийярто: Венгрия больше не зависит от транзита газа из РФ через Украину
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Сийярто заявил, что Венгрии не важно, продлит ли Украина транзит газа из РФ
Сийярто заявил, что Венгрии не важно, продлит ли Украина транзит газа из РФ Фото:

Венгрия заявляет о готовности обходиться без услуг Украины в вопросе транзита российского газа после 2025 года, благодаря наличию газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Благодаря „Турецкому потоку“ нам, в отличие от многих других европейских стран, совершенно не важно, прекратится ли со следующего года транзит российского газа через Украину», — заявил Сийярто на заседании 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам. Он добавил, что эта проблема не касается Венгрии, потому что был построен «Турецкий поток».

Ранее глава МИД Венгрии выразил недоумение относительно сообщений Украины о прекращении транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба», назвав их противоречивыми. Он отметил, что действия Украины по блокировке поставок нефти от российской компании «Лукойл» создают угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии.

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Венгрия заявляет о готовности обходиться без услуг Украины в вопросе транзита российского газа после 2025 года, благодаря наличию газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. «Благодаря „Турецкому потоку“ нам, в отличие от многих других европейских стран, совершенно не важно, прекратится ли со следующего года транзит российского газа через Украину», — заявил Сийярто на заседании 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам. Он добавил, что эта проблема не касается Венгрии, потому что был построен «Турецкий поток». Ранее глава МИД Венгрии выразил недоумение относительно сообщений Украины о прекращении транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба», назвав их противоречивыми. Он отметил, что действия Украины по блокировке поставок нефти от российской компании «Лукойл» создают угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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