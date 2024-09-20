Лавров: Россия и Китай не нуждаются в военном альянсе

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Лавров заявил, что Россия и Китай не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО
Лавров заявил, что Россия и Китай не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО Фото:

Россия и Китай не нуждаются в создании военного альянса аналогичного НАТО, двустороннее сотрудничество в военной сфере уже показывает хорошие результаты. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нас часто спрашивают, когда мы будем создавать военный альянс. Нам не нужно это делать», — заявил Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Он отметил, что Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, которые способствуют развитию способности к совместным действиям без формирования блока, подобного Североатлантическому альянсу.

Лавров также выразил мнение о том, что общие интересы России и Китая в области безопасности усиливаются на фоне действий Соединенных Штатов, направленных на расширение архитектуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион и создание блоковых организаций, таких как «АУКУС». Эти действия, по словам главы МИД России, имеют цель сдерживания Китая и России, что делает две страны «естественными партнерами».

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Россия и Китай не нуждаются в создании военного альянса аналогичного НАТО, двустороннее сотрудничество в военной сфере уже показывает хорошие результаты. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Нас часто спрашивают, когда мы будем создавать военный альянс. Нам не нужно это делать», — заявил Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Он отметил, что Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, которые способствуют развитию способности к совместным действиям без формирования блока, подобного Североатлантическому альянсу. Лавров также выразил мнение о том, что общие интересы России и Китая в области безопасности усиливаются на фоне действий Соединенных Штатов, направленных на расширение архитектуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион и создание блоковых организаций, таких как «АУКУС». Эти действия, по словам главы МИД России, имеют цель сдерживания Китая и России, что делает две страны «естественными партнерами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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