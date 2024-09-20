Лавров: Россия и Китай не нуждаются в военном альянсе

Россия и Китай не нуждаются в создании военного альянса аналогичного НАТО, двустороннее сотрудничество в военной сфере уже показывает хорошие результаты. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Нас часто спрашивают, когда мы будем создавать военный альянс. Нам не нужно это делать», — заявил Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Он отметил, что Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, которые способствуют развитию способности к совместным действиям без формирования блока, подобного Североатлантическому альянсу.
Лавров также выразил мнение о том, что общие интересы России и Китая в области безопасности усиливаются на фоне действий Соединенных Штатов, направленных на расширение архитектуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион и создание блоковых организаций, таких как «АУКУС». Эти действия, по словам главы МИД России, имеют цель сдерживания Китая и России, что делает две страны «естественными партнерами».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.