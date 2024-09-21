Украина пустила на Курскую область шесть ракет

новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В небе над Курской областью ПВО сбили шесть ракет ВСУ и беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО в небе Курской области», — написал губернатор. Он напомнил, что к обломкам снарядов подходить опасно.
Киев устроил крупную атаку беспилотниками по российским регионам 21 сентября. ПВО сбили более сотни летательных аппаратов в девяти субъектах страны.
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