Украина пустила на Курскую область шесть ракет

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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В небе над Курской областью ПВО сбили шесть ракет ВСУ и беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО в небе Курской области», — написал губернатор. Он напомнил, что к обломкам снарядов подходить опасно.

Киев устроил крупную атаку беспилотниками по российским регионам 21 сентября. ПВО сбили более сотни летательных аппаратов в девяти субъектах страны.

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В небе над Курской областью ПВО сбили шесть ракет ВСУ и беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. «Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО в небе Курской области», — написал губернатор. Он напомнил, что к обломкам снарядов подходить опасно. Киев устроил крупную атаку беспилотниками по российским регионам 21 сентября. ПВО сбили более сотни летательных аппаратов в девяти субъектах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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