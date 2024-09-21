Володин заявил, что суррогаты захватили власть в Европе

В органах власти Европы первенство берут «суррогаты» — мужчины, сменившие пол, но не ставшие женщинами, а также другие представители запрещенного в России экстремистского ЛГБТ-движения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мужчины, изменившие свой пол, но так и не ставшие женщинами, а всего лишь суррогатами, участвуют в спортивных соревнованиях, „побеждая в неравном бою“ настоящих женщин. В политике приблизительно то же самое. По женским квотам трансгендеры (ЛГБТ признана в России экстремистской и запрещена) проходят в парламенты», — сообщил Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что политики в Европе разрушают нравственные и духовные основы своего общества. В пример председатель ГД привел дисквалификацию спортсмена, который покрестился во время Олимпиады-2024 в Париже.
Володин отметил, что, согласно социологическим исследованиям, Германия, Италия, Испания, Швеция и Швейцария входят в пятерку стран мира с наибольшим количеством трансгендеров в стране. Политик указал, что традиционные религии, такие как христианство, ислам и иудаизм, исповедующие «истинные ценности», не поддерживают нетрадиционные ценности Запада.
Сербского дзюдоиста Неманью Майдова дисквалифицировали за то, что он перекрестился перед боем на Олимпиаде. На время дисквалификации ему запрещено участвовать в соревнованиях, тренироваться и ездить на сборы. Об этом пишет 360.ru.
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