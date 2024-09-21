Заключенные устроили бунт в колонии Казахстана, есть пострадавшие

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Музей тюрьмы. Пермь-36. Пермь, камера, колючая проволока, зона, колония, заключение, решетка, лагерь
Заключенные были не согласны с режимом содержания в колонии Фото:

В одной из колоний в Туркестанской области на юге Казахстана произошел бунт. Пострадали трое сотрудников учреждения.

«В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК», — сообщили представили комитета уголовно-исполнительной системы РИА Новости.

Заключенные устроили бунт из-за несогласия с режимом содержания. В результате столкновения пострадали двое нацгвардейцев и сотрудник департамента уголовно-исполнительной системы. По сообщению комитета, бунт подавлен, ситуация стабилизирована.

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В одной из колоний в Туркестанской области на юге Казахстана произошел бунт. Пострадали трое сотрудников учреждения. «В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК», — сообщили представили комитета уголовно-исполнительной системы РИА Новости. Заключенные устроили бунт из-за несогласия с режимом содержания. В результате столкновения пострадали двое нацгвардейцев и сотрудник департамента уголовно-исполнительной системы. По сообщению комитета, бунт подавлен, ситуация стабилизирована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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