Африку накрыло мощным снегопадом. Фото, видео

22 сентября 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

22 сентября Южную Африку накрыл аномальный снегопад Фото: Денис Моргунов © URA.RU Южную Африку поразил аномальный снегопад, который парализовал движение по основным магистральным трассам и привел к жертвам среди населения. Об этом сообщают местные СМИ. «Наибольший ущерб был нанесен шоссе N3, связывающим Йоханнесбург и Дурбан, где застряли сотни водителей», — передает telegram-канал PoliTube_news со ссылкой на южноафриканские СМИ. Кроме того, из-за сильных морозов по меньшей мере один человек скончался от гипотермии, точное количество пострадавших пока неизвестно. Также в регионе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Их вызвало резкое падение температур. В Южной Африке из-за снегопада парализовано движение по магистральным трассам telegarm-канал «PoliTube_news», t.me По меньшей мере один человек скончался от гипотермии telegarm-канал «PoliTube_news», t.me Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Южную Африку поразил аномальный снегопад, который парализовал движение по основным магистральным трассам и привел к жертвам среди населения. Об этом сообщают местные СМИ. «Наибольший ущерб был нанесен шоссе N3, связывающим Йоханнесбург и Дурбан, где застряли сотни водителей», — передает telegram-канал PoliTube_news со ссылкой на южноафриканские СМИ. Кроме того, из-за сильных морозов по меньшей мере один человек скончался от гипотермии, точное количество пострадавших пока неизвестно. Также в регионе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Их вызвало резкое падение температур.