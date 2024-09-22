Южную Африку поразил аномальный снегопад, который парализовал движение по основным магистральным трассам и привел к жертвам среди населения. Об этом сообщают местные СМИ.
«Наибольший ущерб был нанесен шоссе N3, связывающим Йоханнесбург и Дурбан, где застряли сотни водителей», — передает telegram-канал PoliTube_news со ссылкой на южноафриканские СМИ. Кроме того, из-за сильных морозов по меньшей мере один человек скончался от гипотермии, точное количество пострадавших пока неизвестно.
Также в регионе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Их вызвало резкое падение температур.
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