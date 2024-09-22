Африку накрыло мощным снегопадом. Фото, видео

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Снегопад. Тюмень, снег, зима
22 сентября Южную Африку накрыл аномальный снегопад Фото:

Южную Африку поразил аномальный снегопад, который парализовал движение по основным магистральным трассам и привел к жертвам среди населения. Об этом сообщают местные СМИ.

«Наибольший ущерб был нанесен шоссе N3, связывающим Йоханнесбург и Дурбан, где застряли сотни водителей», — передает telegram-канал PoliTube_news со ссылкой на южноафриканские СМИ. Кроме того, из-за сильных морозов по меньшей мере один человек скончался от гипотермии, точное количество пострадавших пока неизвестно.

Также в регионе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Их вызвало резкое падение температур.

В Южной Африке из-за снегопада парализовано движение по магистральным трассам
В Южной Африке из-за снегопада парализовано движение по магистральным трассам
По меньшей мере один человек скончался от гипотермии
По меньшей мере один человек скончался от гипотермии

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Южную Африку поразил аномальный снегопад, который парализовал движение по основным магистральным трассам и привел к жертвам среди населения. Об этом сообщают местные СМИ. «Наибольший ущерб был нанесен шоссе N3, связывающим Йоханнесбург и Дурбан, где застряли сотни водителей», — передает telegram-канал PoliTube_news со ссылкой на южноафриканские СМИ. Кроме того, из-за сильных морозов по меньшей мере один человек скончался от гипотермии, точное количество пострадавших пока неизвестно. Также в регионе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Их вызвало резкое падение температур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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