20 сентября 2024

В ХМАО проведут фестиваль «Моя семья — моя Россия»

© Служба новостей «URA.RU»
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В завершение фестиваля участники проведут "хоровод дружбы"
В завершение фестиваля участники проведут "хоровод дружбы" Фото:

В Нижневартовском (ХМАО) центре национальных культур проведут семейный фестиваль «Моя семья — моя Россия». Там семьи разных национальностей расскажут о своей культуре, сообщили в городской мэрии. 

«В Центре национальных культур состоится фестиваль „Моя семья — моя Россия“. В мероприятии примут участие семьи разных национальностей», — рассказали в telegram-канале администрации Нижневартовска.

На фестивале представители разных национальностей расскажут об особенностях жизненного уклада. Поделятся семейными традициями и увлечениями. В завершении дня устроят «хоровод дружбы». 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошел фестиваль рыболовов. В этом году мероприятие посетило рекордные 144 участника.

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В Нижневартовском (ХМАО) центре национальных культур проведут семейный фестиваль «Моя семья — моя Россия». Там семьи разных национальностей расскажут о своей культуре, сообщили в городской мэрии.  «В Центре национальных культур состоится фестиваль „Моя семья — моя Россия“. В мероприятии примут участие семьи разных национальностей», — рассказали в telegram-канале администрации Нижневартовска. На фестивале представители разных национальностей расскажут об особенностях жизненного уклада. Поделятся семейными традициями и увлечениями. В завершении дня устроят «хоровод дружбы».  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошел фестиваль рыболовов. В этом году мероприятие посетило рекордные 144 участника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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