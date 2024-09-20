В ХМАО проведут фестиваль «Моя семья — моя Россия»

В Нижневартовском (ХМАО) центре национальных культур проведут семейный фестиваль «Моя семья — моя Россия». Там семьи разных национальностей расскажут о своей культуре, сообщили в городской мэрии.
«В Центре национальных культур состоится фестиваль „Моя семья — моя Россия“. В мероприятии примут участие семьи разных национальностей», — рассказали в telegram-канале администрации Нижневартовска.
На фестивале представители разных национальностей расскажут об особенностях жизненного уклада. Поделятся семейными традициями и увлечениями. В завершении дня устроят «хоровод дружбы».
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошел фестиваль рыболовов. В этом году мероприятие посетило рекордные 144 участника.
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