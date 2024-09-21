В США пришли в ужас от российских авиаударов под Курском

MWM: ВС РФ наносят массивные удары по украинским войскам в Курской области
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Празднование Дня Победы. Челябинск, су34, бомбардировщик, су-34
ВС РФ применяют Су-34 для ударов по ВСУ в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские силы наносят массивные авиаудары по ВСУ в Курской области. Американский журнал Military Watch Magazine отметил их эффективность, заявляя, что украинские войска будут отрезаны от российского региона.

«Российские ВВС продолжают применять ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем, по некоторым данным, особое внимание уделяется приграничным районам», — сообщает Military Watch Magazine. В материале подчеркивают, что украинские силы могут оказаться отрезаны от российского региона.

Истребитель Су-34 характеризуется увеличенной дальностью полета и повышенной грузоподъемностью, что расширяет его оперативные возможности. Использование планирующих бомб дает возможность наносить эффективные удары по целям, минимизируя при этом риск сбития самолета.

Ранее экипажи самолетов Су-25 ударили по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Все указанные цели были уничтожены, а экипаж истребителей вернулся на аэродром.

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Российские силы наносят массивные авиаудары по ВСУ в Курской области. Американский журнал Military Watch Magazine отметил их эффективность, заявляя, что украинские войска будут отрезаны от российского региона. «Российские ВВС продолжают применять ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем, по некоторым данным, особое внимание уделяется приграничным районам», — сообщает Military Watch Magazine. В материале подчеркивают, что украинские силы могут оказаться отрезаны от российского региона. Истребитель Су-34 характеризуется увеличенной дальностью полета и повышенной грузоподъемностью, что расширяет его оперативные возможности. Использование планирующих бомб дает возможность наносить эффективные удары по целям, минимизируя при этом риск сбития самолета. Ранее экипажи самолетов Су-25 ударили по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Все указанные цели были уничтожены, а экипаж истребителей вернулся на аэродром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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