Армия и оружие В США пришли в ужас от российских авиаударов под Курском MWM: ВС РФ наносят массивные удары по украинским войскам в Курской области 21 сентября 2024 в 17:47 Размер текста - 17 + ВС РФ применяют Су-34 для ударов по ВСУ в Курской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские силы наносят массивные авиаудары по ВСУ в Курской области. Американский журнал Military Watch Magazine отметил их эффективность, заявляя, что украинские войска будут отрезаны от российского региона. «Российские ВВС продолжают применять ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем, по некоторым данным, особое внимание уделяется приграничным районам», — сообщает Military Watch Magazine. В материале подчеркивают, что украинские силы могут оказаться отрезаны от российского региона. Истребитель Су-34 характеризуется увеличенной дальностью полета и повышенной грузоподъемностью, что расширяет его оперативные возможности. Использование планирующих бомб дает возможность наносить эффективные удары по целям, минимизируя при этом риск сбития самолета. Ранее экипажи самолетов Су-25 ударили по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Все указанные цели были уничтожены, а экипаж истребителей вернулся на аэродром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские силы наносят массивные авиаудары по ВСУ в Курской области. Американский журнал Military Watch Magazine отметил их эффективность, заявляя, что украинские войска будут отрезаны от российского региона. «Российские ВВС продолжают применять ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем, по некоторым данным, особое внимание уделяется приграничным районам», — сообщает Military Watch Magazine. В материале подчеркивают, что украинские силы могут оказаться отрезаны от российского региона. Истребитель Су-34 характеризуется увеличенной дальностью полета и повышенной грузоподъемностью, что расширяет его оперативные возможности. Использование планирующих бомб дает возможность наносить эффективные удары по целям, минимизируя при этом риск сбития самолета. Ранее экипажи самолетов Су-25 ударили по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Все указанные цели были уничтожены, а экипаж истребителей вернулся на аэродром. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям