Российские силы наносят массивные авиаудары по ВСУ в Курской области. Американский журнал Military Watch Magazine отметил их эффективность, заявляя, что украинские войска будут отрезаны от российского региона.
«Российские ВВС продолжают применять ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем, по некоторым данным, особое внимание уделяется приграничным районам», — сообщает Military Watch Magazine. В материале подчеркивают, что украинские силы могут оказаться отрезаны от российского региона.
Истребитель Су-34 характеризуется увеличенной дальностью полета и повышенной грузоподъемностью, что расширяет его оперативные возможности. Использование планирующих бомб дает возможность наносить эффективные удары по целям, минимизируя при этом риск сбития самолета.
Ранее экипажи самолетов Су-25 ударили по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Все указанные цели были уничтожены, а экипаж истребителей вернулся на аэродром.
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