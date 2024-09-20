В Екатеринбурге поймали карманницу, укравшую у бабушки в автобусе 1,5 млн. Фото

В Екатеринбурге задержали подозреваемую, укравшую у бабушки 1,5 млн рублей

21 сентября 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Пенсионерка перевозила деньги в сумке, которую вскрыли до ее выхода из автобуса (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция Екатеринбурга задержала 30-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже 1,5 млн рублей в автобусе у 72-летней пенсионерки. Карманница признала свою вину. «Оперативники сумели в короткие сроки установить личность и задержать подозреваемую в краже. Ей оказалось 30-летняя местная жительница, ранее уже неоднократно судимая за кражи. Задержанная признала свою вину в совершенном. Она пояснила, что денежные средства потратила, раздав долги», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемая заявила: выбрала жертву случайно. По факту кражи возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Инцидент произошел 10 сентября. Пенсионерка сняла в отделении «Альфа банка» на улице Белореченской один миллион 418 тысяч рублей, чтобы отвезти их в другой банк и открыть вклад под более высокий процент. Деньги она положила в пакет, а его в сумку. На одноименной остановке бабушка села в автобус № 87 и доехала до площади 1905 года. На выходе из автобуса она поняла, что сумка расстегнута, а пакета с деньгами нет. Пожилая женщина написала заявление в полицию. Следователи начали расследование, запросив видеозаписи с камер наблюдения. Подозреваемой оказалась 30-летняя женщина Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Екатеринбурга задержала 30-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже 1,5 млн рублей в автобусе у 72-летней пенсионерки. Карманница признала свою вину. «Оперативники сумели в короткие сроки установить личность и задержать подозреваемую в краже. Ей оказалось 30-летняя местная жительница, ранее уже неоднократно судимая за кражи. Задержанная признала свою вину в совершенном. Она пояснила, что денежные средства потратила, раздав долги», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемая заявила: выбрала жертву случайно. По факту кражи возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Инцидент произошел 10 сентября. Пенсионерка сняла в отделении «Альфа банка» на улице Белореченской один миллион 418 тысяч рублей, чтобы отвезти их в другой банк и открыть вклад под более высокий процент. Деньги она положила в пакет, а его в сумку. На одноименной остановке бабушка села в автобус № 87 и доехала до площади 1905 года. На выходе из автобуса она поняла, что сумка расстегнута, а пакета с деньгами нет. Пожилая женщина написала заявление в полицию. Следователи начали расследование, запросив видеозаписи с камер наблюдения.