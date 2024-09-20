Мальчика, который спас увязшего в болоте друга, наградили в челябинской полиции

21 сентября 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Мальчик помог другу в трудной ситуации (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) поблагодарили 10-летнего Артема Маслакова, который спас увязшего в болоте товарища. Мальчик не растерялся в сложной ситуации и позвал полицейских на помощь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Юный житель села Филимоново Артем Маслаков не растерялся, когда его товарищ не смог выбраться из вязкого ила осушенного водоема. Артем, не раздумывая, набрал номер 112 — полицейские оперативно получили информацию», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На место прибыл участковый уполномоченный капитан полиции Гриша Казарян, который откопал увязшего Сашу и вынес на берег. Артема пригласили в отдел полиции вместе с мамой Ириной. Мальчика поблагодарили за верные действия в чрезвычайной ситуации, вручили почетную грамоту и подарили набор для скетчинга. Маму Ирину полицейские поблагодарили за воспитание сына, который не бросил друга в беде. Инцидент с двумя детьми произошел 18 сентября в селе Филимоново. Школьники решили срезать дорогу через осушенный пруд и одного из детей засосало в трясину выше колен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле (Челябинская область) поблагодарили 10-летнего Артема Маслакова, который спас увязшего в болоте товарища. Мальчик не растерялся в сложной ситуации и позвал полицейских на помощь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Юный житель села Филимоново Артем Маслаков не растерялся, когда его товарищ не смог выбраться из вязкого ила осушенного водоема. Артем, не раздумывая, набрал номер 112 — полицейские оперативно получили информацию», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На место прибыл участковый уполномоченный капитан полиции Гриша Казарян, который откопал увязшего Сашу и вынес на берег. Артема пригласили в отдел полиции вместе с мамой Ириной. Мальчика поблагодарили за верные действия в чрезвычайной ситуации, вручили почетную грамоту и подарили набор для скетчинга. Маму Ирину полицейские поблагодарили за воспитание сына, который не бросил друга в беде. Инцидент с двумя детьми произошел 18 сентября в селе Филимоново. Школьники решили срезать дорогу через осушенный пруд и одного из детей засосало в трясину выше колен.