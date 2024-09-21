Будущих учителей обяжут сдавать ЕГЭ по своим предметам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
Школьники, собирающиеся поступать в педвузы, должны будут сдавать ЕГЭ по профильному предмету Фото:

Абитуриенты, поступающие в педагогические вузы, будут обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Об этом сказано в проекте Министерства науки и высшего образования РФ.

Согласно новому проекту, вузы смогут самостоятельно определять, какие профильные предметы ЕГЭ необходимы для поступления на конкретные специальности. Например, для будущих учителей математики необходима математика, физика или информатика, а для преподавателей иностранных языков — иностранный язык и литература.

Такие правила отличаются от действующего порядка, согласно которому обществознание является обязательным для всех педагогических направлений. В ведомстве уверены, что эти изменения укрепят связь между школьными знаниями и программами высшего образования, а также помогут принимать в вузы наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.

Ранее в правительстве России ответили на предложение отменить ЕГЭ. Так, власти не одобрили замену ЕГЭ на традиционный экзамен. При этом дин из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в Думе будут работать над проектом дальше, несмотря на отказ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Абитуриенты, поступающие в педагогические вузы, будут обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Об этом сказано в проекте Министерства науки и высшего образования РФ. Согласно новому проекту, вузы смогут самостоятельно определять, какие профильные предметы ЕГЭ необходимы для поступления на конкретные специальности. Например, для будущих учителей математики необходима математика, физика или информатика, а для преподавателей иностранных языков — иностранный язык и литература. Такие правила отличаются от действующего порядка, согласно которому обществознание является обязательным для всех педагогических направлений. В ведомстве уверены, что эти изменения укрепят связь между школьными знаниями и программами высшего образования, а также помогут принимать в вузы наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Ранее в правительстве России ответили на предложение отменить ЕГЭ. Так, власти не одобрили замену ЕГЭ на традиционный экзамен. При этом дин из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в Думе будут работать над проектом дальше, несмотря на отказ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...