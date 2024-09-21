Будущих учителей обяжут сдавать ЕГЭ по своим предметам

21 сентября 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Школьники, собирающиеся поступать в педвузы, должны будут сдавать ЕГЭ по профильному предмету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Абитуриенты, поступающие в педагогические вузы, будут обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Об этом сказано в проекте Министерства науки и высшего образования РФ. Согласно новому проекту, вузы смогут самостоятельно определять, какие профильные предметы ЕГЭ необходимы для поступления на конкретные специальности. Например, для будущих учителей математики необходима математика, физика или информатика, а для преподавателей иностранных языков — иностранный язык и литература. Такие правила отличаются от действующего порядка, согласно которому обществознание является обязательным для всех педагогических направлений. В ведомстве уверены, что эти изменения укрепят связь между школьными знаниями и программами высшего образования, а также помогут принимать в вузы наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Ранее в правительстве России ответили на предложение отменить ЕГЭ. Так, власти не одобрили замену ЕГЭ на традиционный экзамен. При этом дин из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в Думе будут работать над проектом дальше, несмотря на отказ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Абитуриенты, поступающие в педагогические вузы, будут обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Об этом сказано в проекте Министерства науки и высшего образования РФ. Согласно новому проекту, вузы смогут самостоятельно определять, какие профильные предметы ЕГЭ необходимы для поступления на конкретные специальности. Например, для будущих учителей математики необходима математика, физика или информатика, а для преподавателей иностранных языков — иностранный язык и литература. Такие правила отличаются от действующего порядка, согласно которому обществознание является обязательным для всех педагогических направлений. В ведомстве уверены, что эти изменения укрепят связь между школьными знаниями и программами высшего образования, а также помогут принимать в вузы наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Ранее в правительстве России ответили на предложение отменить ЕГЭ. Так, власти не одобрили замену ЕГЭ на традиционный экзамен. При этом дин из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в Думе будут работать над проектом дальше, несмотря на отказ.