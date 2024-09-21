21 сентября 2024

Трамп отреагировал на повторный вызов на дебаты от Камалы Харрис

Трамп счел повторный вызов на дебаты от Камалы Харрис запоздавшим
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп отметил, что Fox News приглашал кандидатов на повторные дебаты, но Харрис отказалась
Трамп отметил, что Fox News приглашал кандидатов на повторные дебаты, но Харрис отказалась Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что время для новых дебатов с его соперницей на предстоящих выборах, вице-президентом Камалой Харрис, уже упущено. Об этом он заявил во время встречи со своими сторонниками.

«Проблема с новыми дебатами в том, что уже слишком поздно. Голосование уже началось. У нее был шанс провести их на телеканале Fox News, который пригласил нас, и я ждал», — подчеркнул Трамп на встрече со сторонниками в штате Северная Каролина.

Трамп считает, что Харрис ищет возможность для нового раунда дебатов из-за того, что она отстает от него в предвыборной гонке. Тем временем, вице-президент США Камала Харрис приняла предложение телеканала CNN о проведении вторых дебатов 23 октября и пригласила Трампа поучаствовать, передает RT.

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Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что время для новых дебатов с его соперницей на предстоящих выборах, вице-президентом Камалой Харрис, уже упущено. Об этом он заявил во время встречи со своими сторонниками. «Проблема с новыми дебатами в том, что уже слишком поздно. Голосование уже началось. У нее был шанс провести их на телеканале Fox News, который пригласил нас, и я ждал», — подчеркнул Трамп на встрече со сторонниками в штате Северная Каролина. Трамп считает, что Харрис ищет возможность для нового раунда дебатов из-за того, что она отстает от него в предвыборной гонке. Тем временем, вице-президент США Камала Харрис приняла предложение телеканала CNN о проведении вторых дебатов 23 октября и пригласила Трампа поучаствовать, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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