Трамп отреагировал на повторный вызов на дебаты от Камалы Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что время для новых дебатов с его соперницей на предстоящих выборах, вице-президентом Камалой Харрис, уже упущено. Об этом он заявил во время встречи со своими сторонниками.
«Проблема с новыми дебатами в том, что уже слишком поздно. Голосование уже началось. У нее был шанс провести их на телеканале Fox News, который пригласил нас, и я ждал», — подчеркнул Трамп на встрече со сторонниками в штате Северная Каролина.
Трамп считает, что Харрис ищет возможность для нового раунда дебатов из-за того, что она отстает от него в предвыборной гонке. Тем временем, вице-президент США Камала Харрис приняла предложение телеканала CNN о проведении вторых дебатов 23 октября и пригласила Трампа поучаствовать, передает RT.
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