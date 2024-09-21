21 сентября 2024

Минздрав РФ: все пострадавшие при теракте в «Крокусе» выписаны из больниц

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Выписаны все пострадавшие, проходившие стационарное лечение
Выписаны все пострадавшие, проходившие стационарное лечение Фото:

Все пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года выписаны из больниц. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Все пострадавшие при теракте в „Крокус сити холле“, проходившие стационарное лечение, были выписаны», — сказал Кузнецов. Его слова приводят РИА Новости.

Террористический акт в концертном зале «Крокуса» в подмосковном Красногорске унес жизни 145 человек. Помимо этого, сотни людей пострадали от действий террористов. Стрелявших арестовали, также были арестованы еще 13 человек за пособничество и финансирование террористов.

В уголовном деле также фигурируют ЧОП и подрядные организации, обслуживающие концертный зал. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.

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Все пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года выписаны из больниц. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «Все пострадавшие при теракте в „Крокус сити холле“, проходившие стационарное лечение, были выписаны», — сказал Кузнецов. Его слова приводят РИА Новости. Террористический акт в концертном зале «Крокуса» в подмосковном Красногорске унес жизни 145 человек. Помимо этого, сотни людей пострадали от действий террористов. Стрелявших арестовали, также были арестованы еще 13 человек за пособничество и финансирование террористов. В уголовном деле также фигурируют ЧОП и подрядные организации, обслуживающие концертный зал. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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