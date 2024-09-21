Минздрав РФ: все пострадавшие при теракте в «Крокусе» выписаны из больниц

Все пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года выписаны из больниц. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Все пострадавшие при теракте в „Крокус сити холле“, проходившие стационарное лечение, были выписаны», — сказал Кузнецов. Его слова приводят РИА Новости.
Террористический акт в концертном зале «Крокуса» в подмосковном Красногорске унес жизни 145 человек. Помимо этого, сотни людей пострадали от действий террористов. Стрелявших арестовали, также были арестованы еще 13 человек за пособничество и финансирование террористов.
В уголовном деле также фигурируют ЧОП и подрядные организации, обслуживающие концертный зал. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.