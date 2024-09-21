Челябинские чиновники 22 сентября приняли участие в массовом забеге «Кросс нации». Среди тех, кто пробежал дистанцию в два километра, оказались министр спорта области Александр Гриб и министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Министр Колчинская пробежала дистанцию в два километра в забеге „Кросс нации“. Вместе с ней в забеге и награждении победителей принимали участие министр спорта области Гриб и замгубернатора области Александр Козлов», — сообщает пресс-служба.
По информации регионального министерства спорта, в забеге сегодня приняли участие более пяти тысяч любителей бега из всех районов Челябинска. Отметим, что всероссийский «Кросс Нации» — одно из самых массовых мероприятий в нашей стране. По традиции организаторы разделяют забеги между профессиональными спортсменами и любителями бега.
«Кросс нации» стал одним из самых массовых спортивных мероприятий Челябинска
Фото: пресс-служба Минздрава ЧО
Областные чиновники приняли участие в награждении победителей
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Челябинские чиновники 22 сентября приняли участие в массовом забеге «Кросс нации». Среди тех, кто пробежал дистанцию в два километра, оказались министр спорта области Александр Гриб и министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Министр Колчинская пробежала дистанцию в два километра в забеге „Кросс нации“. Вместе с ней в забеге и награждении победителей принимали участие министр спорта области Гриб и замгубернатора области Александр Козлов», — сообщает пресс-служба. По информации регионального министерства спорта, в забеге сегодня приняли участие более пяти тысяч любителей бега из всех районов Челябинска. Отметим, что всероссийский «Кросс Нации» — одно из самых массовых мероприятий в нашей стране. По традиции организаторы разделяют забеги между профессиональными спортсменами и любителями бега.