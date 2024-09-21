21 сентября 2024

Шквальный ветер оборвал провода в Екатеринбурге, встали трамваи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, общественный транспорт, маршрут6, трамвай
Трамваи в Екатеринбурге не ходят пока лишь на двух улицах (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Ленина и улице Гагарина оборвало трамвайные провода из-за шквального ветра. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Трамваи стоят на проспекте Ленина и на Гагарина. Оборвались провода из-за ветра», — рассказал собеседник.

Ранее МЧС по Свердловской области объявляло штормовое предупреждение на 22 сентября. Ветер ожидался около 17 метров в секунду.

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В Екатеринбурге на проспекте Ленина и улице Гагарина оборвало трамвайные провода из-за шквального ветра. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Трамваи стоят на проспекте Ленина и на Гагарина. Оборвались провода из-за ветра», — рассказал собеседник. Ранее МЧС по Свердловской области объявляло штормовое предупреждение на 22 сентября. Ветер ожидался около 17 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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