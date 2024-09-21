Трамваи в Екатеринбурге не ходят пока лишь на двух улицах (архивное фото)
В Екатеринбурге на проспекте Ленина и улице Гагарина оборвало трамвайные провода из-за шквального ветра. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«Трамваи стоят на проспекте Ленина и на Гагарина. Оборвались провода из-за ветра», — рассказал собеседник.
Ранее МЧС по Свердловской области объявляло штормовое предупреждение на 22 сентября. Ветер ожидался около 17 метров в секунду.
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