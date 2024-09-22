Губернатор Владимирской области сообщил о временной эвакуации из двух районов

22 сентября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Авдеев сообщил, что жители двух районов Владимирской области после временной эвакуации ночью вернулись домой Фото: Пресс-служба правительства РФ Во Владимирской области с вечера 21 сентября проходила временная эвакуация местных жителей из Киржачского и Меленковского районов, ночью они вернулись в свои дома. Эвакуация была проведена из-за сигналов об угрозе, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. «В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации», — написал в своем telegram-канале Авдеев. Он добавил, что все граждане вернулись домой ночью, в регионе обстановка находится под контролем. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки над шестью регионами страны средства ПВО сбили 15 БПЛА. Среди регионов, подвергшихся атаке: Ростовская, Курская, Астраханская, Белгородская и Воронежская области, а также Азовское море. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Владимирской области с вечера 21 сентября проходила временная эвакуация местных жителей из Киржачского и Меленковского районов, ночью они вернулись в свои дома. Эвакуация была проведена из-за сигналов об угрозе, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. «В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации», — написал в своем telegram-канале Авдеев. Он добавил, что все граждане вернулись домой ночью, в регионе обстановка находится под контролем. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки над шестью регионами страны средства ПВО сбили 15 БПЛА. Среди регионов, подвергшихся атаке: Ростовская, Курская, Астраханская, Белгородская и Воронежская области, а также Азовское море.