Губернатор Владимирской области сообщил о временной эвакуации из двух районов

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Stock
Авдеев сообщил, что жители двух районов Владимирской области после временной эвакуации ночью вернулись домой Фото:

Во Владимирской области с вечера 21 сентября проходила временная эвакуация местных жителей из Киржачского и Меленковского районов, ночью они вернулись в свои дома. Эвакуация была проведена из-за сигналов об угрозе, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации», — написал в своем telegram-канале Авдеев. Он добавил, что все граждане вернулись домой ночью, в регионе обстановка находится под контролем.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки над шестью регионами страны средства ПВО сбили 15 БПЛА. Среди регионов, подвергшихся атаке: Ростовская, Курская, Астраханская, Белгородская и Воронежская области, а также Азовское море.

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Во Владимирской области с вечера 21 сентября проходила временная эвакуация местных жителей из Киржачского и Меленковского районов, ночью они вернулись в свои дома. Эвакуация была проведена из-за сигналов об угрозе, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. «В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации», — написал в своем telegram-канале Авдеев. Он добавил, что все граждане вернулись домой ночью, в регионе обстановка находится под контролем. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки над шестью регионами страны средства ПВО сбили 15 БПЛА. Среди регионов, подвергшихся атаке: Ростовская, Курская, Астраханская, Белгородская и Воронежская области, а также Азовское море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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