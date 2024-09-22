В Великобритании назвали Зеленского политическим трусом из-за одного заявления

CNN: Зеленского посчитали политическим трусом из-за призыва ударить по России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
В Великобритании назвали Зеленского трусом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского назвали политическим трусом после того, как тот призвал бить вглубь России. Так считает директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл.

«Он почти играет в политического труса. Он как бы бросает вызов людям, чтобы они его поддержали», — поведал директор военных наук. Мэтью Сэвилл добавил, что Зеленский публично раскритиковал своих союзников за их нерешительность.

На следующей неделе будут проведены дебаты о том, следует ли разрешить Украине использовать на российской территории ракеты большой дальности, поставляемые Западом. Зеленский намерен встретиться не только с президентом США Джо Байденом, но и с обоими кандидатами в президенты США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президента Украины Владимира Зеленского назвали политическим трусом после того, как тот призвал бить вглубь России. Так считает директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл. «Он почти играет в политического труса. Он как бы бросает вызов людям, чтобы они его поддержали», — поведал директор военных наук. Мэтью Сэвилл добавил, что Зеленский публично раскритиковал своих союзников за их нерешительность. На следующей неделе будут проведены дебаты о том, следует ли разрешить Украине использовать на российской территории ракеты большой дальности, поставляемые Западом. Зеленский намерен встретиться не только с президентом США Джо Байденом, но и с обоими кандидатами в президенты США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...