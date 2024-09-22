В Великобритании назвали Зеленского политическим трусом из-за одного заявления

Президента Украины Владимира Зеленского назвали политическим трусом после того, как тот призвал бить вглубь России. Так считает директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл.
«Он почти играет в политического труса. Он как бы бросает вызов людям, чтобы они его поддержали», — поведал директор военных наук. Мэтью Сэвилл добавил, что Зеленский публично раскритиковал своих союзников за их нерешительность.
На следующей неделе будут проведены дебаты о том, следует ли разрешить Украине использовать на российской территории ракеты большой дальности, поставляемые Западом. Зеленский намерен встретиться не только с президентом США Джо Байденом, но и с обоими кандидатами в президенты США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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