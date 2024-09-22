В Великобритании назвали Зеленского политическим трусом из-за одного заявления

CNN: Зеленского посчитали политическим трусом из-за призыва ударить по России

22 сентября 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

В Великобритании назвали Зеленского трусом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского назвали политическим трусом после того, как тот призвал бить вглубь России. Так считает директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл. «Он почти играет в политического труса. Он как бы бросает вызов людям, чтобы они его поддержали», — поведал директор военных наук. Мэтью Сэвилл добавил, что Зеленский публично раскритиковал своих союзников за их нерешительность. На следующей неделе будут проведены дебаты о том, следует ли разрешить Украине использовать на российской территории ракеты большой дальности, поставляемые Западом. Зеленский намерен встретиться не только с президентом США Джо Байденом, но и с обоими кандидатами в президенты США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента Украины Владимира Зеленского назвали политическим трусом после того, как тот призвал бить вглубь России. Так считает директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл. «Он почти играет в политического труса. Он как бы бросает вызов людям, чтобы они его поддержали», — поведал директор военных наук. Мэтью Сэвилл добавил, что Зеленский публично раскритиковал своих союзников за их нерешительность. На следующей неделе будут проведены дебаты о том, следует ли разрешить Украине использовать на российской территории ракеты большой дальности, поставляемые Западом. Зеленский намерен встретиться не только с президентом США Джо Байденом, но и с обоими кандидатами в президенты США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.