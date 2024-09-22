Рубль начал уступать валютам дружественных стран во внешнеторговых операциях

Рубль начал терять позиции по отношению к валютам дружественных стран во внешней торговле. Об этом стало известно из данных Центробанка РФ.
«Валюты дружественных стран начали обгонять рубль во взаимной торговле государств с Россией», — пишет РБК со ссылкой на данные Банка России. Там добавили, что ранее дружественные валюты уступали только недружественным, теперь же они стали конкурировать с рублем.
В результате доля долларов и евро впервые снизилась на 20%, составив 17,6%. Доля валют дружественных стран возросла до 43,4%, а доля рубля увеличилась до 40%.
Доля рубля в импорте России летом достигла рекорда в 43,7%, тогда как в экспорте валюта потеряла позиции, несмотря на рост популярности в расчетах с Европой и Африкой. Со времени начала санкционного давления на Россию в 2022 году, страна переориентировала торговлю на рубль и валюты дружественных стран.
В июле доля «токсичных» валют в импортных операциях снизилась до менее 5%, а наиболее активно рубль используется в расчетах с Азией и Африкой. В экспорте рубль упал до 38,5%, но его доля в расчетах с Европой, Африкой и Океанией достигла рекордов, составив 66%, почти 80% и 81,1% соответственно, передает Pravda.Ru.
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