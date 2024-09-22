В Думе предложили «курс исправления» для школьных буллеров и их родителей

В Думе предложили посылать школьных буллеров и их родителей на курс исправления
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Школьные столовые. Екатеринбург , урок физкультуры, ученики, школа, школьники, образование
В Думе предложили методы борьбы с буллингом Фото:

В Думе предложили привлекать школьных буллеров и их родителей к волонтерским мероприятиям и блокировать в сети. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения», — передает слова депутата РБК. Для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи.

Как сообщается, законопроект даст определение понятию «травля». Под ней будут пониматься «не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица».

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В Думе предложили привлекать школьных буллеров и их родителей к волонтерским мероприятиям и блокировать в сети. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. «Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения», — передает слова депутата РБК. Для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи. Как сообщается, законопроект даст определение понятию «травля». Под ней будут пониматься «не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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