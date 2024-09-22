В Думе предложили «курс исправления» для школьных буллеров и их родителей

В Думе предложили посылать школьных буллеров и их родителей на курс исправления

В Думе предложили методы борьбы с буллингом Фото: Илья Московец © URA.RU

В Думе предложили привлекать школьных буллеров и их родителей к волонтерским мероприятиям и блокировать в сети. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения», — передает слова депутата РБК. Для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи.

Как сообщается, законопроект даст определение понятию «травля». Под ней будут пониматься «не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица».