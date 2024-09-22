Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего

Администрация кладбища и семья Александра Маслякова обратилась в полицию по факту разгрома его могилы
Семья ведущего КВН Александра Маслякова обратилась в полицию из-за разрушения его могилы. Об этом рассказали в пресс-службе КВН.
«Семья Александра Васильевича уже подала заявление в полицию», — говорится в сообщении telegram-канала КВН. Также в правоохранительные органы обратилась и администрация кладбища.
На Новодевичьем кладбище в Москве 22 сентября 19-летний молодой человек, находясь под воздействием наркотиков, разгромил могилу Александра Маслякова, выдернув крест и разбросав цветы. Подробности инцидента в материале URA.RU.
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