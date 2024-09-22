Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего

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Администрация кладбища и семья Александра Маслякова обратилась в полицию по факту разгрома его могилы
Администрация кладбища и семья Александра Маслякова обратилась в полицию по факту разгрома его могилы Фото:

Семья ведущего КВН Александра Маслякова обратилась в полицию из-за разрушения его могилы. Об этом рассказали в пресс-службе КВН.

«Семья Александра Васильевича уже подала заявление в полицию», — говорится в сообщении telegram-канала КВН. Также в правоохранительные органы обратилась и администрация кладбища.

На Новодевичьем кладбище в Москве 22 сентября 19-летний молодой человек, находясь под воздействием наркотиков, разгромил могилу Александра Маслякова, выдернув крест и разбросав цветы. Подробности инцидента в материале URA.RU.

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Семья ведущего КВН Александра Маслякова обратилась в полицию из-за разрушения его могилы. Об этом рассказали в пресс-службе КВН. «Семья Александра Васильевича уже подала заявление в полицию», — говорится в сообщении telegram-канала КВН. Также в правоохранительные органы обратилась и администрация кладбища. На Новодевичьем кладбище в Москве 22 сентября 19-летний молодой человек, находясь под воздействием наркотиков, разгромил могилу Александра Маслякова, выдернув крест и разбросав цветы. Подробности инцидента в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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