Шольц выступил за реформирование Совета Безопасности ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к оперативному реформированию Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что его состав устарел. Об этом он заявил на Саммите будущего.
«Совет безопасности созван в соответствии со стандартами давнего времени, многие континенты и многие страны, которые должны быть в нем на постоянной основе или неоднократно, не представлены», — передает слова Шольца ТАСС. Он также выразил недоумение по поводу позиции России относительно Пакта будущего, принятого перед началом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Лидеры стран формата QUAD, включая президента США Джо Байдена и премьер-министров Индии, Японии и Австралии, также заявили о необходимости реформы Совета Безопасности ООН. В совместном объявлении они подчеркнули, что Совет должен стать более репрезентативным, инклюзивным и эффективным.
Предлагается расширение постоянных мест для стран Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы лучше отражать современный международный порядок. В настоящее время Совет Безопасности состоит из 15 стран, из которых пять имеют право вето. Изменение состава постоянных членов потребует переработки устава ООН и согласия текущих постоянных членов.
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