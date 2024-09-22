На «Саммите Будущего» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке страны-участницы приняли «Пакт будущего», однако Россия выразила несогласие с некоторыми его положениями и предложила поправку. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.
«Если же вы решите двигаться дальше и будете продавливать неконсенсусный текст, то от имени группы государств — Республики Беларусь, Никарагуа и Российской Федерации — мы хотим внести поправку к проекту „Пакта во имя будущего“ и его приложениям», — добавил Вершинин. Его слова приводит РИА Новости.
«Пакт будущего» — это главный документ «Саммита Будущего», проходящего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Документ содержит общие формулировки, к примеру, о необходимости реформы Совбеза ООН, важности защищать в вооруженных конфликтах гражданское население, стремиться к разоружению.
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