Россия дистанцировалась от идей стран-участниц ООН по «Пакту будущего»

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Россия предложила поправки к проектам стран-участниц ООН
Россия предложила поправки к проектам стран-участниц ООН Фото:

На «Саммите Будущего» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке страны-участницы приняли «Пакт будущего», однако Россия выразила несогласие с некоторыми его положениями и предложила поправку. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Если же вы решите двигаться дальше и будете продавливать неконсенсусный текст, то от имени группы государств — Республики Беларусь, Никарагуа и Российской Федерации — мы хотим внести поправку к проекту „Пакта во имя будущего“ и его приложениям», — добавил Вершинин. Его слова приводит РИА Новости.

«Пакт будущего» — это главный документ «Саммита Будущего», проходящего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Документ содержит общие формулировки, к примеру, о необходимости реформы Совбеза ООН, важности защищать в вооруженных конфликтах гражданское население, стремиться к разоружению.

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На «Саммите Будущего» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке страны-участницы приняли «Пакт будущего», однако Россия выразила несогласие с некоторыми его положениями и предложила поправку. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин. «Если же вы решите двигаться дальше и будете продавливать неконсенсусный текст, то от имени группы государств — Республики Беларусь, Никарагуа и Российской Федерации — мы хотим внести поправку к проекту „Пакта во имя будущего“ и его приложениям», — добавил Вершинин. Его слова приводит РИА Новости. «Пакт будущего» — это главный документ «Саммита Будущего», проходящего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Документ содержит общие формулировки, к примеру, о необходимости реформы Совбеза ООН, важности защищать в вооруженных конфликтах гражданское население, стремиться к разоружению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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