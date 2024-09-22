Старший инструктор Российского университета спецназа имени В. В. Путина Асламбек Арсанукаев одержал победу на Всероссийском турнире по снайпингу, который проходил в Екатеринбурге. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Асламбек на этот раз стал лучшим в дисциплине PRS в абсолютном зачете среди сил специального назначения. В напряженных двухдневных состязаниях боролись около 70 лучших снайперов страны. Турнир включал в себя стрельбу по сложно-координированным целям на дальних дистанциях», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
Глава Чечни подчеркнул, что Арсанукаев является одним из самых титулованных снайперов страны. На его счету множество побед в международных и всероссийских соревнованиях среди сотрудников силовых подразделений в индивидуальном и командном зачете. Кадыров также поздравил снайпера с победой и пожелал ему дальнейших успехов.
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