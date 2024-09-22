22 сентября 2024

Глава Белгородской области Гладков уйдет в отпуск на две недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Гладков уйдет в отпуск на две недели
Губернатор Гладков уйдет в отпуск на две недели Фото:

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уйдет на две недели в отпуск, он подчеркнул, что продолжит держать ситуацию в регионе «на контроле». Об этом политик заявил у себя в Telegram.

«В ближайшие две недели буду находиться в отпуске... Все заместители губернатора и министры областного правительства находятся на рабочих местах», — заявил Гладков на видео, опубликованном его в telegram-канале. Губернатор также сказал, что все его соратники готовы к выполнению задач, поставленных перед властью.

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уйдет на две недели в отпуск, он подчеркнул, что продолжит держать ситуацию в регионе «на контроле». Об этом политик заявил у себя в Telegram. «В ближайшие две недели буду находиться в отпуске... Все заместители губернатора и министры областного правительства находятся на рабочих местах», — заявил Гладков на видео, опубликованном его в telegram-канале. Губернатор также сказал, что все его соратники готовы к выполнению задач, поставленных перед властью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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