Глава Белгородской области Гладков уйдет в отпуск на две недели

Губернатор Гладков уйдет в отпуск на две недели
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уйдет на две недели в отпуск, он подчеркнул, что продолжит держать ситуацию в регионе «на контроле». Об этом политик заявил у себя в Telegram.
«В ближайшие две недели буду находиться в отпуске... Все заместители губернатора и министры областного правительства находятся на рабочих местах», — заявил Гладков на видео, опубликованном его в telegram-канале. Губернатор также сказал, что все его соратники готовы к выполнению задач, поставленных перед властью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.