Shot: разгромившего могилу Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу

Задержанного за разгром могилы известного телеведущего Александра Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там парня проверят на вменяемость», — говорится в тексте сообщения.
19-летний Кирилл К. находился на кладбище и вел себя странно. Когда к нему подошли полицейские, он не мог внятно и понятно говорить. Возможно, парень находился под воздействием наркотиков.
На Новодевичьем кладбище ранее неизвестный мужчина вырвал крест с могилы легенды КВН. Вандал также разбросал цветы и перенес фотографии.
Масляков скончался 8 сентября 2024 года после продолжительной болезни. Похороны состоялись 11 сентября на Новодевичьем кладбище.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.