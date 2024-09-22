22 сентября 2024

Shot: разгромившего могилу Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, решетка, замок, душевнобольной
Задержанный отправлен в психбольницу, где его проверят на вменяемость Фото:

Задержанного за разгром могилы известного телеведущего Александра Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там парня проверят на вменяемость», — говорится в тексте сообщения.

19-летний Кирилл К. находился на кладбище и вел себя странно. Когда к нему подошли полицейские, он не мог внятно и понятно говорить. Возможно, парень находился под воздействием наркотиков.

На Новодевичьем кладбище ранее неизвестный мужчина вырвал крест с могилы легенды КВН. Вандал также разбросал цветы и перенес фотографии.

Масляков скончался 8 сентября 2024 года после продолжительной болезни. Похороны состоялись 11 сентября на Новодевичьем кладбище.

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Задержанного за разгром могилы известного телеведущего Александра Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там парня проверят на вменяемость», — говорится в тексте сообщения. 19-летний Кирилл К. находился на кладбище и вел себя странно. Когда к нему подошли полицейские, он не мог внятно и понятно говорить. Возможно, парень находился под воздействием наркотиков. На Новодевичьем кладбище ранее неизвестный мужчина вырвал крест с могилы легенды КВН. Вандал также разбросал цветы и перенес фотографии. Масляков скончался 8 сентября 2024 года после продолжительной болезни. Похороны состоялись 11 сентября на Новодевичьем кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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