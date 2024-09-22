Shot: разгромившего могилу Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу

23 сентября 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Задержанный отправлен в психбольницу, где его проверят на вменяемость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанного за разгром могилы известного телеведущего Александра Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там парня проверят на вменяемость», — говорится в тексте сообщения. 19-летний Кирилл К. находился на кладбище и вел себя странно. Когда к нему подошли полицейские, он не мог внятно и понятно говорить. Возможно, парень находился под воздействием наркотиков. На Новодевичьем кладбище ранее неизвестный мужчина вырвал крест с могилы легенды КВН. Вандал также разбросал цветы и перенес фотографии. Масляков скончался 8 сентября 2024 года после продолжительной болезни. Похороны состоялись 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанного за разгром могилы известного телеведущего Александра Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там парня проверят на вменяемость», — говорится в тексте сообщения. 19-летний Кирилл К. находился на кладбище и вел себя странно. Когда к нему подошли полицейские, он не мог внятно и понятно говорить. Возможно, парень находился под воздействием наркотиков. На Новодевичьем кладбище ранее неизвестный мужчина вырвал крест с могилы легенды КВН. Вандал также разбросал цветы и перенес фотографии. Масляков скончался 8 сентября 2024 года после продолжительной болезни. Похороны состоялись 11 сентября на Новодевичьем кладбище.