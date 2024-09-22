22 сентября 2024

Мать детей Дурова пожаловалась на отношения с братом основателя Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Мать детей Дурова ранее заявляла о проблемах с финансами
Мать детей Дурова ранее заявляла о проблемах с финансами Фото:

Ирина Болгар, заявившая о своем статусе матери троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поделилась информацией о потере связи с его братом Николаем Дуровым. Она утверждает, что ранее между ними сохранялись «теплые семейные отношения».

«Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения», — написала Болгар в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной на территории РФ экстремистской и запрещенной).

Ирина Болгар опубликовала фотографию, на которой она вместе с детьми изображена за столом с Павлом и Николаем Дуровыми. Снимок, по ее словам, был сделан в отеле на Сардинии. В дополнение к этому, женщина жаловалась на отсутствие финансовой поддержки от Павла Дурова и проблемы с продлением документов для пребывания детей в Европе.

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Ирина Болгар, заявившая о своем статусе матери троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поделилась информацией о потере связи с его братом Николаем Дуровым. Она утверждает, что ранее между ними сохранялись «теплые семейные отношения». «Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения», — написала Болгар в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной на территории РФ экстремистской и запрещенной). Ирина Болгар опубликовала фотографию, на которой она вместе с детьми изображена за столом с Павлом и Николаем Дуровыми. Снимок, по ее словам, был сделан в отеле на Сардинии. В дополнение к этому, женщина жаловалась на отсутствие финансовой поддержки от Павла Дурова и проблемы с продлением документов для пребывания детей в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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