Мать детей Дурова пожаловалась на отношения с братом основателя Telegram

Ирина Болгар, заявившая о своем статусе матери троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поделилась информацией о потере связи с его братом Николаем Дуровым. Она утверждает, что ранее между ними сохранялись «теплые семейные отношения».
«Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения», — написала Болгар в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной на территории РФ экстремистской и запрещенной).
Ирина Болгар опубликовала фотографию, на которой она вместе с детьми изображена за столом с Павлом и Николаем Дуровыми. Снимок, по ее словам, был сделан в отеле на Сардинии. В дополнение к этому, женщина жаловалась на отсутствие финансовой поддержки от Павла Дурова и проблемы с продлением документов для пребывания детей в Европе.
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